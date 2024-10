Ihre beiden Eltern sind absolute Superstars: Nicole Kidman und Keith Urban. Nun tritt Sunday Rose selbst ins Rampenlicht und debütiert nirgendwo anders als auf dem Miu-Miu-Runway an der Paris Fashion Week.

Kurz zusammengefasst Fashion Week Paris endete am 1. Oktober

Sunday Rose debütiert auf dem Laufsteg und Instagram

Sie ist die Tochter von Nicole Kidman und Keith Urban Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Sunday Rose, die älteste Tochter von Keith Urban und Nicole Kidman, ist am Dienstag an der Fashion Week Paris gelaufen. Foto: Getty Images 1/7

Saskia Schär Redaktorin People

Am Dienstag, 1. Oktober, ist in Paris die Fashion Week zu Ende gegangen. Zahlreiche Weltstars wie Kendall Jenner (28), Heidi Klum (51), Bella (27) und Gigi Hadid (29) oder auch Jane Fonda (86) zeigten sich während der Modewoche in der französischen Hauptstadt. Während die Laufsteg-Auftritte für die Nepo-Babies (Kinder berühmter Eltern) Jenner oder die Hadid-Schwestern sozusagen Daily Business war, feierte ein anderes Nepo-Baby sein Debüt: Sunday Rose (16), ihres Zeichens Tochter von Country-Musiker Keith Urban (56) und Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (57).

In einem weissen Kleid mit grauen Stulpen, schwarzen Peeptoes und einem ernsten Blick schritt das Nachwuchsmodel als Erste für das Label Miu Miu über den Catwalk. Dies taten ihr Schauspielerin Hilary Swank (50) sowie ihr Berufskollege Willem Dafoe (69) gleich, auch sie präsentierten am Dienstag auf dem Laufsteg die Frühjahrs/Sommer-Kollektion 2025 des italienischen Labels. Mit Eliot Sumner (34), der Tochter von Popmusiker Sting (73), lief zudem ein weiteres Nepo-Baby über den Laufsteg.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Instagram-Premiere

An besagtem 1. Oktober feierte Sunday Rose gleich zwei Premieren: auf dem Laufsteg und in den sozialen Medien. Auf ihrem Instagram-Profil hat die Kidman-Tochter lediglich einen Post, jenen von ihrem Modeleinsatz. Keine 1500 Personen folgen ihr bisher (Stand 2. Oktober mittags). Diese Zahl dürfte allerdings schnell ansteigen, auch dank Nicole Kidman, die das Foto ihrer Tochter auf dem Laufsteg stolz in ihrer eigenen Instagram-Story repostete und mit zahlreichen Herzen versah.

Erst Ende April feierte Sunday Rose gemeinsam mit ihrer Schwester Faith (13) in Los Angeles ihren ersten grossen Auftritt auf dem roten Teppich bei der AFI Life Achievement Award Gala. Dort konnte ihre Mutter den Preis für ihr Lebenswerk entgegennehmen.