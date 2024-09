1/12 Kristen Bell trägt im Schwimmbad wasserdichte Handschuhe – aus Angst, dass ihre Finger schrumpeln.

Ihr Ehemann Dax Shepard (44) sorgte auf Instagram für Lacher, als er ein Schnappschuss mit seiner Ehefrau Kristen Bell (44) im Pool postete. In diesem trägt die Schauspielerin nämlich ausser einem Bikini, Sonnenbrille und Hut auch Handschuhe.

Kristen Bell trägt im Pool Handschuhe

Dahinter steckt kein neuer Modetrend – sondern eine seltene Zwangsneurose namens Rhytidophobie. Die 44-Jährige fürchtet sich mehr als alles andere davor, dass ihre Fingerspitzen durch das Wasser schrumpeln. Deshalb vermeidet Bell normalerweise auch den Pool – oder trägt wasserdichte Handschuhe. Die Schauspielerin ist mit ihrer merkwürdigen Phobie in Hollywood nicht allein.

Megan Fox: Angst vor Papier

Megan Fox (38) enthüllte in der Talkshow von Jimmy Kimmel (56), dass sie eine Phobie vor trockenem Papier (Papyrophobie) hat: «Einige Leute bekommen eine Gänsehaut, wenn jemand mit den Fingernägeln über eine Tafel kratzt. Bei mir ist es das Anfassen von Papier wie Drehbücher, Zeitungen und einfach alles, was nicht laminiert ist». Die «Transformers»-Darstellerin muss wegen ihrer «blöden Neurose» ständig ihre Finger mit Wasser befeuchten, wenn sie liest und umblättern muss.

Hugh Jackman: Furcht vor Puppen

Hugh Jackman (55) ist zwar als Superheld «Wolverine» angstfrei, im wahren Leben kann man ihn aber mit einer Sache in Panik versetzten: mit Puppen aus Horrorfilmen. Im Interview mit dem Magazin «Star» enthüllte der Australier zu seiner Pediophobie: «Ich habe bereits als kleines Kind mich davor gefürchtet – wenn Puppen wie Chucky im Film zum Leben erweckt werden. Ich freake dann total aus!»

Johnny Depp: Clowns sind böse

Johnny Depp (61) hat schon viele Rollen mit bizarren Verkleidungen gespielt – doch in einem Kostüm wird man ihn nie sehen: als Clown. Denn dann würde sich der Star vor seinem eigenen Spiegelbild fürchten. Der Grund für seine Coulrophobie: «Es hat etwas mit der Schminke im Gesicht zu tun, das aufgemalte Fake-Lächeln. Für mich steckt darunter die Dunkelheit und ich fürchte mich vor dem Potenzial des Bösen in jedem Clown!»

Khloé Kardashian: Furcht vor Bauchnabeln

Khloé Kardashian (40) hat eine schlimme Furcht vor Bauchnabeln – medizinischer Begriff: Omphalophobie. Die Reality Show-Schönheit enthüllte: «Keiner darf meinen Bauchnabel anfassen und ich will auch keinen anderen anfassen. Wenn ich dusche, trage ich Handschuhe und schreie jedes Mal wie am Spiess, wenn ich meinen Bauchnabel waschen muss!»

Nicole Kidman: Schmetterlingsphobie

Nicole Kidman (57) leidet an Lepidopteraphobie – der Furcht vor Schmetterlingen. Und das bereits, seitdem sie ein kleines Mädchen war. Im Interview verriet sie: «Wenn ich aus der Schule kam und ein Schmetterling sass auf unserem Eingangstor, bin ich über den Zaun geklettert. Ich kann aus Flugzeugen springen, in Kakerlaken baden – alles kein Problem. Doch bis heute laufe ich vor Schmetterlingen weg.»

Martin Freeman: Bitte keine Avocados

Martin Freeman (52) kann es nicht ertragen, wenn er auf eine Avocado starren muss. In der «Graham Norton Show» enthüllte er, dass er Panikattacken bekommt, wenn er nur an die Frucht denkt: «Ich habe mich ein paar Mal gezwungen und habe in eine Avocado geschnitten. Und dann bekomme ich sofort Angstvorstellungen, dass der Kern in meiner Luftröhre landen wird und ich ersticke. Ich kann es nicht aushalten.» Die Phobie des Briten ist so ungewöhnlich, dass es sie eigentlich gar nicht gibt.

Matthew McConaughey: Angst vor Tunnels

Matthew McConaughey (54) hat eine Heidenangst davor, den Sinn für die richtige Richtung zu verlieren. Weshalb seine Phobie mit verschiedenen Auswirkungen kommen: «Ich kann einfach nicht durch Drehtüren gehen. Und ich hasse es, in einen Tunnel hineinzufahren. Weil du für die ersten drei Meter nichts sehen kannst, weil sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen müssen.» Offizielle Namen gibt es für beide Phobien nicht.

Scarlett Johansson: Furcht vor Vögeln

Scarlett Johansson (39) verriet dem Magazin «Vulture», dass sie seit ihrer Kindheit eine Vögel-Phobie hat. Sprich, die «schwarze Witwe» fürchtet sich vor allen Kreaturen, die Schnäbel und Flügel (Ornithophobie) haben. Weshalb für sie die Dreharbeiten zum Film «Wir kaufen einen Zoo» eine echte Tortur war: «Sie hatten Pfaue am Set herumrennen und ich konnte es nicht ertragen, wenn sie zu nah an mich ran kamen.»

Tyra Banks: Angst vor Delfinen

Tyra Banks (50) hat seit ihrer Kindheit eine tierische Angst vor Delfinen. Das Supermodel verriet in einer Folge ihrer eigenen Show, was hinter der Phobie vor den Meeressäugern steckt: «Ich habe, seit ich ein kleines Mädchen bin, diesen wiederkehrenden Albtraum. Ich bin in einem Swimmingpool und plötzlich von Delfinen umrundet, die mich immer wieder mit ihren Nasen anstossen. Und ich kann einfach nicht aufwachen.» Ein Fachwort gibt es nicht – aber Flipperphobie klingt ziemlich gut …