Salma Hayek feiert ihren 58. Geburtstag mit Bikini-Bildern

In zwei Jahren wird sie 60 Jahre alt, doch das scheint Salma Hayek nicht zu schrecken. Zu ihrem 58. Geburtstag zeigte sich der Hollywoodstar fröhlich und freizügig in etlichen Bildern in knapper Bademode.

Selma Hayek fühlt sich offensichtlich auch mit Ende 50 noch sehr wohl in ihrer Haut und lässt das gerne die ganze Welt sehen. Gleich 18 Bilder im Bikini und Badeanzug postete die Schauspielerin für ihre 28,8 Millionen Follower anlässlich ihres grossen Tages. «Alles Gute zum 58. Geburtstag für mich», schrieb sie dazu und schickte noch den Nachsatz hinterher: «Keines davon ist ein Rückblick.»

Hayek geniesst den Sommer in Europa

Die Bilder zeigen Hayek an Bord einer Yacht. Auf dem ersten Foto etwa posiert sie vor Sonnenuntergang und Meer im Hintergrund in einem tief ausgeschnittenen Badeanzug in leuchtenden Farben. Dazu trägt sie einen Strohhut, eine schwarze Sonnenbrille und goldene Creolen. Auf anderen Bildern sieht man die Schauspielerin, wie sie auf dem Schiff entspannt und in verschiedenen Bikinis für die Kamera posiert. Auch am Steuer des Bootes liess sie sich fotografieren.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Mutter einer Tochter einige Einblicke in ihren Sommer gegeben, der sie nach Ibiza und in die Bretagne führte. In Frankreich feierte sie den Geburtstag «meines wunderschönen Schwiegervaters, der jeden Tag jünger wird». Gleiches trifft wohl auch auf sie selbst zu, wie ihre Bikini-Show zum 58. zeigt. «Gelber Bikini + weisse Haare = perfekte Kombination», schrieb sie unter eine Reihe von Instagram-Fotos, auf denen sie selbstbewusst auch ihren grauen Haaransatz zeigte.

Bald Weltpremiere ihres neuen Films

Salma Hayek ist gebürtige Mexikanerin. Bekannt wurde sie durch Filme wie «From Dusk Till Down» und «Frida». Ihr nächster Film «Without Blood», der unter der Regie von Angelina Jolie (49) entstanden ist, wird am 9. September beim Toronto International Film Festival Premiere feiern. Seit 2009 ist Salma Hayek mit dem französischen Manager François-Henri Pinault (62) verheiratet, mit dem sie Tochter Valentina (16) hat.