An der Fashion Show von L'Oréal in Paris sind die absoluten A-Listers gelaufen. Jane Fonda und Cara Delevingne sind nur einige der Namen. Mit ihnen kommt ein Haufen Geld nach Paris. Das geschätzte Vermögen aller Models zusammen beträgt gut eine Milliarde Franken.

Am Montag hat in der französischen Hauptstadt die Fashion Week Paris gestartet. Während gut einer Woche präsentieren die Labels ihr Frühjahrs/Sommer-Kollektionen 2025. Anlässlich der Eröffnung hat Kosmetik-Gigant L'Oréal zu einer Fashion-Show gerufen – und die Promis kamen in Scharen. Und das nicht nur, um zu schauen, sondern um selbst über den Laufsteg zu gehen.

In der nicht ganz 40-minütigen Show sind weit über 60 Models aus aller Welt und aus verschiedenen Berufsgruppen über den Catwalk gelaufen. Von Para-Sportlerinnen, über Schauspielerinnen, Sängerinnen, Influencerinnen und klassischen Models waren alle dabei. Dafür setzte der Beauty-Konzern auf die Crème de la Crème, flog seine Markenbotschafterinnen wie Jane Fonda (86), Aishwarya Rai (50), Cara Delevingne (32) oder auch Kendall Jenner (28) ein.

Mit den A-Listers kam nebst viel Glamour auch einiges an Geld nach Paris, denn nur eine Handvoll der Neo-Models dürften keine Millionen auf dem Konto haben. Zählt man das geschätzte Vermögen der knapp 70 weiblichen und männlichen Laufsteg-Schönheiten zusammen, so kommt man gut und gerne auf eine Milliarde Franken. Welche der Markenbotschafterinnen dabei besonders gut betucht sind, zeigt dir Blick hier.

Vermögen von geschätzten 10 bis 15 Millionen Franken

In die Kategorie der Promis, deren Vermögen um die 10 Millionen Franken oder mehr geschätzt wird, reihen sich gleich zwei deutsche Promidamen ein. Dies ist zum einen die erste «GNTM»-Gewinnerin Lena Gercke (36), zum anderen Schauspielerin Iris Berben (74). Ihre Namensvetterin, die französische Ex-Schönheitskönigin Iris Mittenaere (31) wird ebenfalls in der ersten unserer vier Kategorien verortet.

Vermögen von geschätzten 15 bis 20 Millionen Franken

Eine Handvoll Männern schritt am Montagabend ebenfalls über den Laufsteg. Darunter auch das Model und die einstige Karl-Lagerfeld-Muse Baptiste Giabiconi (34). Sein Vermögen soll sich auf knapp 15 Millionen Franken belaufen. Mit über 15 Millionen Franken hat die Latina-Sängerin Camilla Cabello (27) sogar noch etwas mehr auf der hohen Kante. Besitzerin derselben Summe kann sich offenbar auch das aus Äthiopien stammende Model Liya Kebede (46) nennen. Nebst Modeln arbeitet sie zudem als Modedesignerin und Schauspielerin. Die mexikanische Schauspielerin Samadhi Zenderjas (29) hat einigen Quellen nach ein geschätztes Vermögen von 15 Millionen Franken, laut anderen sind es «nur» deren vier. 17 Millionen Franken soll das hierzulande eher unbekannte sudanesische Model Alek Wek (47) haben.

Vermögen von geschätzten 20 bis 25 Millionen Franken

Die Oscar-Preisträgerin Viola Davis (59) hat geschätzt 21 Millionen Franken auf der Seite, ebenso wie Hollywood-Schauspielerin Andie MacDowell (66), die in einem silbernen Kleid und mit grauen, glänzenden Haaren über den Laufsteg schritt und dabei die Menge verzückte.

Vermögen von geschätzt über 25 Millionen Franken

Deutlich über 25 Millionen Franken haben die indischen Schauspielerinnen Alia Bhatt (31) und Aishwarya Rai (50) mit 55, respektive 90 Millionen Franken. Die brasilianische Sängerin und Schauspielerin Anitta (31) darf sich über 43 Millionen Franken freuen, ebenso wie das britische Topmodel Cara Delevingne (32), die in einem roten, tief ausgeschnittenen Look alle Blicke auf sich zog. Ihre Kollegin, die ebenfalls in knalligem rot über den Laufsteg schritt und die Show sogar beendete, Kendall Jenner (28) hat mit geschätzten 50 Millionen Franken sogar noch etwas mehr als Delevingne. Knapp 70 Millionen Franken hat Eva Longoria (49), die in einem weissen Kleid für L'Oréal über den Laufsteg schritt.

Bleiben noch die Superverdienerinnen Heidi Klum mit ihren 152 Millionen Franken und der Star des Abends, die 86-jährige Jane Fonda. Sie soll 170 Millionen Franken ihr Eigen nennen dürfen.

In den Schatten gestellt werden alle diese Zahlen von jener Frau, die zwar nicht persönlich über den Laufsteg schritt, die allerdings mit einem eingespielten Clip und den für die Marke legendären Worten «You're worth it», die Show eröffnete: Céline Dion (56). Sie steckt mit ihrem geschätzten Vermögen von einer halben Milliarde Franken alle in die Tasche.