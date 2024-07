1/7 So hat man Céline Dion lange nicht gesehen: Im März 2020 stand sie zum letzten Mal singend vor Publikum. Nun folgt das grosse Comeback. Das Bild zeigt sie bei einem Auftritt im Jahr 2016.

Michel Imhof Teamlead People

Die kanadische Musikikone Céline Dion (56) hat vieles erlebt und gesehen. Sie gewann 1988 den Eurovision Song Contest für die Schweiz, landete mit der «Titanic»-Hymne «My Heart Will Go On» einen Welthit. Doch den grössten Auftritt ihrer Karriere dürfte sie am Freitagabend in Paris hinlegen. Nach langer, krankheitsbedingter Abwesenheit soll sie an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 von Paris ihr grosses Comeback geben.

Lange schien es undenkbar, dass Céline Dion wieder auf die Bühne zurückkehrt. Am 8. März 2020 gab sie das letzte Konzert der «Courage»-Welttournee, die folgenden Termine wurden aufgrund der Corona-Pandemie verschoben und später wegen ihrer Krankheit abgesagt. Ende 2022 machte sie öffentlich, am Stiff-Person-Syndrom zu leiden. Eine Krankheit, die ihr mit unkontrollierbaren Krämpfen zu schaffen macht. Unter diesen Umständen zu singen, sei «als würde dich jemand erwürgen», sagte sie im März zur «Today Show».

Zwei Millionen für ein Lied

Trotzdem gibt sich die Kanadierin kämpferisch. Ihren Alltag mit der Krankheit liess sie für die Dokumentation «I Am: Céline Dion» begleiten. Damit wollte sie anderen Betroffenen Mut machen. Mit einem strikten Trainingsprogramm kämpfte sie dafür, wieder vors Publikum treten zu können. «Es ist hart, ich arbeite sehr hart, und morgen wird es noch härter werden», sagte sie im April zum Modemagazin «Vogue». Fünf Tage die Woche verbrachte sie mit Gesangstraining und Physiotherapie. Sie sei fest entschlossen, «eines Tages wieder auf die Bühne zurückzukehren und ein möglichst normales Leben zu führen.»

Zu diesem Moment soll es am Freitagabend kommen. Gemäss dem US-Klatschportal soll sie satte zwei Millionen US-Dollar für den Auftritt erhalten – für die Darbietung eines einzigen Songs! Am Montag ist die «A New Day Has Come»-Sängerin in Paris angekommen, dort posierte sie vor ihrem Hotel mit Fans für Fotos. Auf sozialen Medien veröffentlichte sie Bilder vom Besuch des Louvres. «Ich liebe Paris und bin glücklich, zurück zu sein», schrieb sie dazu.

Auch Lady Gaga soll dabei sein

Im Gegensatz zu ihrer Branchenkollegin Lady Gaga (38) wurde Dion nicht bei den Proben erwischt. Auch die «Bad Romance»-Sängerin soll ein Teil der Eröffnungsshow, die erstmals nicht in einem Stadion stattfindet, werden. Der Empfang der Athleten wird mit Booten auf einem sechs Kilometer langen Abschnitt auf der Seine zelebriert.

«Ich vermisse es so sehr. Die Leute. Ich vermisse sie», erzählte Dion hinsichtlich der fehlenden Konzerte in ihrer Dokumentation mit Tränen in den Augen. Nun kehrt die Legende auf die Bühne zurück – und die ganze Welt schaut zu.

Werbung