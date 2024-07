Céline Dion wird laut US-Medien trotz ihrer Erkrankung am Stiff-Person-Syndrom bei den Olympischen Spielen in Paris auftreten – ihr Honorar ist stattlich.

1/5 Céline Dion meldet sich zurück!

Die kanadische Sängerin Céline Dion (55), die kürzlich ihre Diagnose mit dem Stiff-Person-Syndrom öffentlich machte, wird laut «TMZ» bei den Olympischen Spielen in Paris auftreten. Trotz ihrer schweren Erkrankung, die ihr den Alltag erschwert, wolle sich die Kanadierin nicht unterkriegen lassen, heisst es.

Seit 2020 war Dion nicht mehr auf der grossen Bühne zu sehen, doch nun wagt sie in Paris einen mutigen Schritt. Am Eröffnungstag der Spiele, dem 26. Juli, werde sie für eine Gage von rund zwei Millionen Franken einen Song performen – damit beweist sie nicht nur sich selbst, sondern auch der ganzen Welt ihre Stärke. Bereits seit Montag weilt die Sängerin in der französischen Hauptstadt und residiert im Luxushotel «Le Royal Monceau». Dort zeigte sie sich ihren Fans gegenüber von ihrer besten Seite, schenkte ihnen ein Lächeln und gab fleissig Autogramme.

Was ist das Stiff-Person-Sydrom? Stiff-Person-Syndrom (SPS) ist eine seltene neurologische Erkrankung, die durch fortschreitende, schmerzhafte Muskelsteifheit und unkontrollierbare Muskelkrämpfe gekennzeichnet ist. Betroffene können aufgrund der starken Steifheit oft nicht mehr normal stehen oder gehen. Die Ursache des Syndroms ist weitgehend unbekannt. Vermutet wird eine Autoimmunreaktion gegen die inhibitorischen Nervenbahnen im Rückenmark. SPS kann zu erheblicher Beeinträchtigung der Lebensqualität führen und wird oft mit anderen autoimmunen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Die Diagnose erfolgt durch klinische Beurteilung, neurologische Tests und Ausschluss anderer ähnlicher Erkrankungen. Die Behandlung konzentriert sich auf die Linderung der Symptome mit Muskelrelaxantien, Antikonvulsiva und Immunsuppressiva, obwohl die Reaktion auf diese Medikamente variieren kann. Ein ganzheitlicher Ansatz mit Physiotherapie und psychologischer Unterstützung kann den Verlauf der Erkrankung verbessern. Diese Erklärbox wurde mithilfe von ChatGPT erstellt.

Sie will sich nicht von der Krankheit definieren lassen

Zuletzt trat Dion 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta auf, wo sie «The Power of a Dream» sang. Mit welchem Lied sie diesmal überraschen wird, bleibt noch geheim. In ihrer Dokumentation «I am: Céline Dion» gewährt die Musikerin intime Einblicke in ihr Leben mit der unheilbaren Nervenkrankheit. Doch aufgeben kommt für sie nicht infrage – laut eigenen Aussagen wolle sie sich von dieser Krankheit nicht definieren lassen.

