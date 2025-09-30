Nach fast 20 Jahren Ehe gehen Nicole Kidman und Keith Urban getrennte Wege. Schon in den letzten Monaten verdichteten sich die Anzeichen, dass ihre Ehe nicht mehr rundläuft. Ein Insider packt über die Trennung aus.

Keith Urban und Nicole Kidman sind kein Paar mehr.

Darum gehts Nicole Kidman und Keith Urban trennen sich nach 19 Jahren Ehe

Mangelnde Intimität soll ein möglicher Trennungsgrund sein

Fynn Müller People-Redaktor

Liebes-Aus bei Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57): Wie US-Medien am Montagabend übereinstimmend berichten, haben sich die Oscar-Preisträgerin und der Countrysänger nach 19 Jahren Ehe getrennt. Die zwei gemeinsamen Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) würden bei Kidman bleiben, schreibt das Promiportal «TMZ».

Kidman soll versucht haben, die Ehe zu retten, heisst es weiter. Urban hingegen sei vermehrt unzufrieden gewesen und habe sich Anfang dieses Sommers schliesslich von der Schauspielerin getrennt. Jetzt packt ein Insider gegenüber der «Daily Mail» über einen möglichen Trennungsgrund aus.

Sex auf der Leinwand statt im Schlafzimmer

Während die Schauspielerin auf der Leinwand im Film «Babygirl» in heissen Sex-Szenen zu sehen war, soll es zu Hause längst nicht mehr so gefunkt haben. «Es fehlte die Intimität», ist sich die Quelle sicher. Ihr voller Terminkalender sei ein zusätzlicher Grund für das Ehe-Aus gewesen. «Keith sieht Nicole nie, entweder dreht sie, oder er ist auf Tour.»

Ihre Ehe sei zuletzt nur noch eine Formalität gewesen. Trotzdem sei Kidman überrascht gewesen, als sich Urban trennte. «Sie war überrumpelt», so der Insider. Scheiden lassen werden sie sich offenbar vorerst nicht. «Sie sind seit Jahrzehnten zusammen, also gibt es eine Welt, in der sie sich versöhnen können.»

Trennung zeichnete sich ab

Am 20. Juni wurden Kidman und Urban bei einem Football-Spiel in Nashville zuletzt zusammen gesehen. Seither blieben öffentliche Auftritte aus. Auch auf Social Media gab es keine gemeinsamen Bilder, was zu ersten Gerüchten einer möglichen Ehekrise führte.

Dann die Szene Anfang Juli: Keith Urban beendete abrupt ein Zoom-Interview in der australischen Radioshow «Hayley and Max in the Morning», nachdem er gefragt worden war, wie ihm die pikanten Sex-Szenen seiner Ehefrau in «Babygirl» gefallen hätten. Moderator Max Burford sagte daraufhin: «Ich glaube, sein Team hat aufgelegt, weil sie nicht wollten, dass wir diese Frage stellen.»