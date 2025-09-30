Nicole Kidman hat die Scheidung eingereicht

Nicole Kidman und Keith Urban gehen getrennte Wege. Das berichten US-Medien. Die Oscarpreisträgerin und der Country-Musiker leben offenbar seit Sommerbeginn getrennt. Kidman sucht den Neuanfang in Europa.

1/2 Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Nicole Kidman und Keith Urban waren seit 2006 verheiratet. Foto: Imago Images/NurPhoto / Image Press Agency

Darum gehts Nicole Kidman und Keith Urban haben sich getrennt

Kidman plant nach 19 Jahren Ehe Umzug nach Portugal

Hollywoodstar kämpfte um Beziehung, Familie unterstützt sie

Das Ende einer Hollywood-Ehe: Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) haben sich getrennt. Das berichtete zunächst das US-Promiportal TMZ. Mehrere Quellen hätten demnach bestätigt, dass das Paar «seit Beginn des Sommers» getrennt lebe. Am Dienstagabend berichtet die «Daily Mail», dass Kidman nun gar die Scheidung eingereicht habe. Gemäss der Zeitung sei die Schauspielerin zudem der Meinung, Urban sei «bereits mit einer anderen Frau liiert».

Wie TMZ meldet, kümmert sich Kidman jetzt um ihre zwei Kinder aus der Ehe mit Urban. Sie halte «die Familie zusammen in dieser schwierigen Zeit, seit Keith weg ist».

«Um die Ehe gekämpft»

Ein Insider des Magazins People gab an: «Nicoles Schwester Antonia war ein Fels in der Brandung, und die gesamte Kidman-Familie ist zusammengekommen, um sich gegenseitig zu unterstützen.» Die Quelle fügte an, dass die Schauspielerin angeblich «um die Ehe gekämpft» habe. Auch Page Six berichtet unter Berufung auf eine Quelle, dass Kidman «die Trennung nicht wollte und versucht hat, die Beziehung zu retten». Das Paar hat sich noch nicht zu den Berichten geäussert.

Kidman war von 1990 bis 2001 zunächst mit Tom Cruise (63) verheiratet und adoptierte mit dem Hollywoodstar Tochter Isabella (32) sowie Sohn Connor (30). Anfang 2005 lernte sie Musiker Keith Urban kennen. Schon im Juni stand er an ihrem 38. Geburtstag um 5 Uhr morgens mit Gardenien vor ihrer Haustüre in New York, wie sie sehr viel später dem US-Magazin People erzählte.

«Das ist der Mann»

«Das ist der Mann, den ich hoffentlich einmal heiraten werde», habe sie sich in diesem Moment gedacht. Im folgenden Jahr verlobten sich die beiden und heirateten nur wenige Wochen später in Sydney. Die gemeinsame Tochter Sunday kam im Sommer 2008 zur Welt, deren Schwester Faith folgte Ende 2010.

Kidman postete noch im vergangenen Juni ein Bild des Paares bei Instagram, das sie an Urban gekuschelt zeigt, um ihren Hochzeitstag zu feiern. «Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag, Baby», schrieb sie zu dem Schwarz-Weiss-Foto.

Neubeginn in Portugal?

Kidman hat offenbar bereits einen Umzug nach Portugal geplant und dort eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt, wie portugiesische Medien berichten. Sie besichtigt Immobilien an der Atlantikküste, während ihr Ex in den USA bleibt.

Der Umzug folgt nach dem Tod ihrer Mutter 2024, der sie tief bewegt hat. Kidman sucht nach der gemeldeten Trennung von ihrem zweiten Ehemann offenbar einen Neuanfang in Europa und steht damit vor einer wichtigen Lebensveränderung.



