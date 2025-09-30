Keith Urban könnte nach der Trennung von Nicole Kidman dank einer ungewöhnlichen «Kokain-Klausel» im Ehevertrag Millionen kassieren. Der Vertrag soll ihm 900'000 Dollar pro Ehejahr zusichern, sofern er drogenfrei bleibt. Das berichten zumindest US- und britische Medien.

Fynn Müller People-Redaktor

Nach 19 Jahren Ehe ist Schluss: Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) sind kein Paar mehr, wie US-Medien am Montagabend übereinstimmend berichteten. Der Countrysänger habe sich schon Anfang dieses Sommers von der Schauspielerin getrennt.

Jetzt schreibt das Promi-Portal Radar Online, dass Kidman und Urban eine irre «Kokain-Klausel» in ihrem Ehevertrag eingebaut hätten. So sei 2006 festgelegt worden, dass der Sänger von Kidman 600'000 Dollar für jedes Ehejahr erhalte, in dem er sich von Drogen und Alkohol fernhalte. Bei 19 Jahren Ehe wären das unglaubliche 11,4 Millionen Dollar.

Auch die «Daily Mail» berichtet von der Klausel, dort ist die Rede sogar von 900'000 Dollar pro Ehejahr, was einer Gesamtsumme von 17,1 Millionen Dollar entsprechen würde. Ob die Klausel erst im Falle einer Scheidung greifen würde oder Urban ein Teil des Geldes bereits ausgezahlt wurde, wird aus den Berichten nicht klar ersichtlich.

Kidman riet ihm zu Klinik-Aufenthalt

Urban kämpfte in der Vergangenheit offen gegen seine Suchterkrankung. Als sich das Paar 2005 kennenlernte, sei der Sänger noch abhängig gewesen. Kidman habe ihm dabei geholfen, von den Drogen die Finger zu lassen. So überredete sie ihn drei Monate nach der Hochzeit, sich in eine Entzugsklinik zu begeben, die sein Leben für immer verändert habe.

«Genau an diesem Punkt hätte sie einfach gehen können», sagte Urban 2010 im Interview mit Oprah Winfrey (71) und fügte an: «Ich bin so froh, dass sie es nicht getan hat und sich dazu entschieden hat, diese Intervention einzuleiten.» In diesem Moment habe Urban zu seiner Ehefrau gesagt: «Legt mir die Handschellen an, los gehts.»