Nach 19 Jahren Ehe ist alles aus zwischen Nicole Kidman und Keith Urban. Krach ums Geld dürfte es keinen geben. Beide haben genug auf der Seite, wie die Scheidungsunterlagen verraten.

1/8 Solche Szenen zwischen Keith Urban und Nicole Kidman wird man nicht mehr sehen. Foto: Getty Images for CMA

Darum gehts Nicole Kidman und Keith Urban lassen sich scheiden

Trennung erfolgte am 30. September 2025 wegen unüberbrückbarer Differenzen

Kidmans Vermögen beträgt 250 Millionen Dollar, Urbans 75 Millionen Dollar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Für Hollywood-Verhältnisse hat die Ehe von Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (58) und Country-Musiker Keith Urban (57) lange gehalten. Doch nach knapp 20 Jahren war auch beim Promipaar die Liebe erloschen, wie verschiedene US-Medien Anfang Oktober 2025 berichteten. Offenbar habe sich Keith Urban von Nicole Kidman getrennt. Die Schauspielerin habe das Beziehungsende nicht kommen sehen und wollte anfänglich noch um die Ehe kämpfen. Schlussendlich soll sie sich aber «betrogen» gefühlt haben und reichte die Scheidung ein. Vielleicht auch wegen Spekulationen, dass ihr Ex-Mann bereits eine neue Freundin haben soll. Oder wegen der Flaute im Schlafzimmer – die genauen Gründe kennen nur die beiden.

Wie in den USA üblich mussten Kidman und Urban nach der Trennung bei den zuständigen Behörden die Scheidungspapiere einreichen. Daraus geht hervor, dass das offizielle Trennungsdatum der 30. September 2025 ist und dass sich das Paar wegen «Eheproblemen und unüberbrückbaren Differenzen» scheiden lassen will. Offenbar war die Trennung aber schon länger geplant. In den Dokumenten ist ein Erziehungsplan, der das gemeinsame Sorgerecht für die Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) regelt, vermerkt. Dieser wurde von Keith Urban am bereits am 29. August und von Kidman am 6. September 2025 unterzeichnet. Welcher Elternteil die Kinder wann sehen darf, ist haargenau festgehalten. Sunday Rose und Faith Margaret sind 306 Tage im Jahr bei Mutter Nicole Kidman und 59 Tage im Jahr bei Keith Urban.

In den Dokumenten heisst es weiter, dass «keine der Parteien verpflichtet ist, der anderen Partei Unterhalt oder Ehegattenunterhalt in irgendeiner Form zu zahlen. Die Parteien verzichten hiermit für immer auf sämtliche Unterhalts- und Ehegattenunterhaltsansprüche.» Der Grund dafür ist der Reichtum von Keith Urban und Nicole Kidman. Beide haben ihr Einkommen mit 100'000 Dollar pro Monat angegeben. Auch das stattliche Vermögen der beiden Stars bleibt unangetastet. Jedem bleibt, was ihm gehört. Gemeinsamen Besitz hat das Ex-Liebespaar offenbar keinen, auch als die Liebe noch funktionierte, haben sie ihre Finanzen strikt getrennt.

Keith Urban wirkt neben Nicole Kidman wie ein armer Schlucker

Keith Urban und Nicole Kidman besitzen zusammen ein stattliches Immobilien-Portfolio im Wert von 50 Millionen Dollar. Dazu gehört das einstige Zuhause der Familie in Nashville im Wert von 3,4 Millionen Dollar, ein Haus in Beverly Hills im Wert von 6,77 Millionen Dollar, eine New Yorker Duplexwohnung im Wert von 13,5 Millionen Dollar, ein Apartment in Manhattan im Wert von 3,5 Millionen Dollar, ein historisches Refugium in New South Wales im Wert von 6,5 Millionen Dollar und ein Penthouse in Sydney im Wert von 6 Millionen Dollar. Wem die Liegenschaften gehören, geht aus den Scheidungspapieren nicht hervor.

Viele davon dürften aber Nicole Kidman zugeschrieben werden, denn sie hat in ihrer langen Karriere viel Geld verdient. Im Jahr 2024 war Kidman laut «Forbes» die bestbezahlte Schauspielerin der Welt mit einem Bruttoeinkommen von 41 Millionen US-Dollar. In drei Erfolgsserien verdiente sie mehr als eine Million Dollar pro Folge: in der Netflix-Miniserie «The Perfect Couple», der Paramount+-Serie «Lioness» und der Prime Video-Miniserie «Expats». Insgesamt schätzt «Celebrity Net Worth» das Vermögen von Nicole Kidman auf rund 250 Millionen Dollar. Keith Urban wirkt im Vergleich zu seiner Ex-Frau wie eine arme Kirchenmaus. Er hat nur gerade 75 Millionen Dollar auf dem Konto.