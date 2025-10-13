«Let's Dance»-Jurorin verrät ihr Abnehm-Geheimnis

Motsi Mabuse hat eine sichtbare Verwandlung hingelegt. Statt auf Abnehmspritzen zu setzen, schwört die «Let's Dance»-Jurorin auf Sport, gute Ernährung und Sauna.

1/4 Motsi Mabuse hat mit gesunder Ernährung und Sport deutlich abgenommen. Foto: Imago Images/Panama Pictures / Christoph Hardt

Darum gehts Motsi Mabuse enthüllt ihre Methoden für Fitness und Gewichtsabnahme

Krafttraining, gesunde Ernährung und Saunagänge sind Teil ihrer Erfolgsformel

Mabuse geht dreimal wöchentlich in die Sauna zur Stressreduktion Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Motsi Mabuse (44) zeigt sich in Bestform. Gegenüber «The Sun» verrät die Tänzerin jetzt, wie sie ihr neues Wunschgewicht erreicht hat. Von Abnehmspritzen hält die Jurorin nicht viel. Mabuse vertraut lieber auf altbewährte Methoden.

Ihre Erfolgsformel: Krafttraining, viel Bewegung und eine umgestellte Ernährung mit Nüssen, Obst und Salat – dazu regelmässige Saunagänge. «Ich mache Krafttraining und baue Muskeln auf», erzählte sie der britischen Zeitung.

Keine Lust auf Panikmache

Mabuse möchte für die bevorstehenden Wechseljahre gewappnet sein. «Ich bereite mich auf das vor, was kommen könnte. Ich will bereit sein», sagt sie offen. Sie störe die negative Berichterstattung zu diesem Thema: «Ich hasse es, dass jeder Podcast und alles, was ich online darüber sehe, auf Angstmacherei basiert.»

Neben dem Training geht sie dreimal wöchentlich in die Sauna, um ihren Cortisolspiegel zu senken. Auch Eisbäder gehören zu ihrer Routine: «Ich finde, Eisbäder sind gut für meine mentale Gesundheit.»

Die nächsten Tage werden für Mabuse sehr turbulent. Sie befürchtet, dass der volle Terminplan aufgrund der TV-Show «Strictly Come Dancing» ihre Fitness-Pläne zunichtemachen könnte. «Es bereitet mir jetzt Angst, dass die Sendung wieder angefangen hat», gibt sie ehrlich zu. Die grösste Herausforderung: trotz Dauerstress an ihrer neuen Routine festzuhalten.