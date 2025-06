1/7 Andrea Kiewels Auftritt am Sonntag im «ZDF Fernsehgarten» fiel aus. Foto: IMAGO/BOBO

Darum gehts Andrea Kiewel verpasst 25-Jahr-Jubiläum im ZDF Fernsehgarten wegen Situation in Israel

Joachim Llambi und Lutz van der Horst ersetzen Kiewel als Moderatoren

Reaktionen auf Social Media sind gemischt, viele Kommentare auf X Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Regelmässig begrüsst Andrea Kiewel (60) ihre Gäste im «ZDF Fernsehgarten» am Sonntag gut gelaunt. Am heutigen Sonntag, 15. Juni hätte sie eigentlich ihr 25-Jahr-Jubiläum in der Sendung feiern sollen. Doch aufgrund der aktuellen Situation in Israel wurde der Flugverkehr eingestellt – und Kiewel sitzt fest. Sie wohnt nämlich in Tel Aviv und konnte nicht nach Deutschland reisen.

Für die Moderatorin sprangen kurzerhand «Let's Dance»-Juror Joachim Llambi (60) und Moderator Lutz van der Horst (49) ein. Das Duo trifft auf Social Media auf unterschiedliche Reaktionen.

Die einen feiern die Vertretung ...

Vor allem auf X häufen sich die Kommentare zur Kiewel-Vertretung. Während die einen begeistert sind, betrauern die anderen die Abwesenheit der ikonischen Blondine Kiwi, wie sie oft genannt wird.

«Wirkt stellenweise leicht planlos, aber ist charmant irre bis kurzweilig. Lutz van der Horst und Llambi machen 'nen guten Job», lautet beispielsweise ein Kommentar. Andere haben mehr Spass an der Sendung als sonst. «Ich muss echt sagen, die Sendung heute ist angenehm zum Anschauen», schreibt eine Userin, die vor allem von Kiewels Kommentaren «toll, toll, toll» oder «wow, wow, wow» genervt ist und dass Kiewel stets mit ihren Gästen auf Tuchfühlung geht. Ein anderer Fan der Sendung – aber nicht von der Moderatorin – findet: «Irgendwie ist es heute anders im Fernsehgarten. Ohne die hysterische Blonde verbirgt sich hinter dem Konzept ja eine schaubare und vernünftige Sendung» und ruft das ZDF direkt dazu auf, zu «handeln».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

... die anderen vermissen Kiewel

Es sind allerdings nicht alle so begeistert. «Ist der Van der Horst wirklich so dämlich oder tut der nur so???» will eine Userin wissen. Und ein anderer meint: «Van der Horst ist im Peinlichkeitslevel noch unterhalb von Kiwi anzutreffen. Diese ständigen gescheiterten krampfhaften Gag-Versuche sind absolut unter aller Sau.» Und weitere Fans fanden, dass der «ZDF Fernsehgarten» heute «nicht so viel Spass» gemacht habe und das «nicht mein Fernsehgarten» gewesen sei. Andrea Kiewel muss also wohl vorerst nicht um ihren Job zittern.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos