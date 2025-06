Andrea Kiewel sitzt aufgrund des Kriegs in Israel fest. Morgen müsste sie allerdings im «ZDF-Fernsehgarten» stehen. Jetzt muss sie vertreten werden.

Sie sitzt in Tel Aviv fest

Darum gehts Andrea Kiewel sitzt in Israel fest und kann nicht zum «ZDF-Fernsehgarten» anreisen

Joachim Llambi und Lutz van der Horst übernehmen kurzfristig die Moderation

Silja Anders Redaktorin People

Andrea Kiewel (60) lebt seit acht Jahren in Tel Aviv mit ihren israelischen Lebensgefährten. Ihre Wahlheimat wird der Moderatorin für ihren Job nun zum Verhängnis.

Aufgrund des Kriegs sitzt sie derzeit in Israel fest, kann nicht nach Deutschland reisen. Das hat Konsequenzen für den morgigen «ZDF-Fernsehgarten», wie das Format auf Instagram mitteilte. Zuvor war man bereits besorgt, ob Kiewel es zu ihrem 25-jährigen «ZDF-Fernsehgarten»-Jubiläum schaffen würde. Nun ist es für sie traurige Gewissheit – sie verpasst ihr Jubiläum.

Ersatz ist schon gefunden

«ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv. Da der Luftraum in Israel aus aktuellem Anlass gesperrt ist, kann sie nicht für die geplante Sendung anreisen», heisst es in einer Mitteilung. Die Sendung hat allerdings schon für eine Vertretung Kiewels gesorgt.

«Let's Dance»-Juror Joachim Llambi (60) und der Moderator Lutz van der Horst (49) springen am Sonntag, 15. Juni, für ihre Kollegin ein. «Als Co-Moderator von Andrea Kiewel war er bereits eingeplant, nun springt er kurzfristig ein: Joachim Llambi übernimmt – zusammen mit Lutz van der Horst – einmalig die Moderation des «ZDF-Fernsehgartens» am Sonntag, 15. Juni 2025, 12 Uhr, von ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel. Beide waren als Gäste in der Sendung eingeladen», schreibt der ZDF-Fernsehgarten auf Instagram weiter.

Manche Leute scheint Kiewels Abwesenheit sogar eher zu erfreuen. Ein User schreibt auf Instagram: «Das Moderatoren-Team, mit Lutz van der Horst ist definitiv ein Grund zum Einschalten! Das kann nur gut, statt peinlich und fremdschämend werden.»