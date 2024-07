ZDF verbietet Andrea Kiewel Israel-Kette

1/5 Andrea Kiewel sorgt mit ihrem Halsschmuck für heftige Kritik.

Andrea Kiewel, die beliebte Moderatorin des «ZDF-Fernsehgarten», sorgte am vergangenen Sonntag mit ihrem Outfit für Aufsehen. Während die Sendung unter dem Motto «Paris» stand, fiel vielen Zuschauern vor allem Kiewels Halsschmuck ins Auge. Die 59-Jährige trug eine Kette mit einem Anhänger, der Israel inklusive der von Israel besetzten Gebiete Ost-Jerusalem, Westbank, Gaza und Golan als Staatsgebiet zeigt. Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten.

Auf Twitter entbrannte eine hitzige Diskussion. «Ich bin zwar ein grosser Fan des Fernsehgartens, aber dieser Anhänger eurer Moderatorin Andrea Kiewel ist dennoch etwas irritierend. Liebes ZDF, könnt ihr das bitte für uns einordnen?», schrieb ein User. Andere forderten eine Stellungnahme des Senders und fragten, warum ein solches Statement toleriert werde. Das ZDF reagierte prompt auf die Kritik. «Wir haben mit Andrea Kiewel darüber gesprochen und sind uns einig, dass sie den Schmuckanhänger zukünftig nicht mehr in der Sendung tragen wird», erklärte Cordelia Gramm von der Hauptabteilung Kommunikation gegenüber t-online.de.

«Hier bin ich zu Hause»

Kiewels Verbundenheit zu Israel ist kein Geheimnis. Seit Jahren lebt sie mit ihrem israelischen Lebensgefährten in Tel Aviv. «Osher bedeutet auf Hebräisch in etwa ‹glücklich sein›», verriet sie einst im «Bild»-Interview über ihre Halskette. Trotz der angespannten Lage im Land möchte sie nicht zurück nach Deutschland. «Ich lebe in Israel, weil ich das will. Hier bin ich zu Hause», betonte sie.