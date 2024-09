Kurz zusammengefasst Andrea Kiewel zeigt Moderationskarten im TV

Kiewel nennt Anna-Carina Woitschak mehrfach Hannah

Kiewel erntet Kritik für Dirndl im «ZDF-Fernsehgarten»

Silja Anders Redaktorin People

Moderatorin Andrea Kiewel (59) liess sich beim Finale des «ZDF-Fernsehgarten» nicht lumpen, bevor dieser in die Winterpause geht. In grosser Oktoberfest-Kulisse lud sie ihre Gäste wieder ein, mit ihr zu feiern und Spass zu haben.

Stolz präsentierte sie sich im Dirndl – was bei den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht ganz so gut ankam. «Ein unscheinbareres Dirndl hat sich nicht gefunden?», lautet etwa ein Kommentar. Auch sonst schien Kiewel am vergangenen Sonntag nicht in Höchstform zu sein.

Kiewel lässt sich in die Karten blicken

Im Gespräch mit «Bauer sucht Frau»-Moderatorin Inka Bause (55) verliert Kiewel mit einem Mal den Blickkontakt zur Kamera – und diese blickt der 59-Jährigen plötzlich über die Schulter und in die Karten.

Andrea Kiewel ist ein Vollprofi, wenn es um den «ZDF-Fernsehgarten» geht.

Was eigentlich nicht für die Augen des Publikums gedacht ist, kann plötzlich live im Fernsehen im gesamten deutschsprachigen Raum gesehen werden: Der Inhalt von Andrea Kiewels Moderationskarten ist deutlich zu lesen. Alle Fragen und Übergänge sind zu sehen, die auf den Karten bis ins kleinste Detail notiert sind.

Wort für Wort können die Zuschauerinnen und Zuschauer nun die Fragen von Kiewel mitlesen, während sie diese zeitgleich stellt. Die Reaktionen im Netz lassen nicht lange auf sich warten.

Häme aus dem Netz folgt sogleich

Auf X liest man nach diesem Patzer Kommentare wie «Da steht wirklich jedes einzelne Wort auf den Karten!» oder «Ohne Karten wäre sie vollends verloren». Doch damit nicht genug.

Denn während ihr Gast Anna-Carina Woitschak (31) hiess, wurde diese von Andrea «Kiwi» Kiewel mehrfach mit «Hannah» angesprochen. Erst, als Woitschak ihre Gastgeberin irritiert anschaut, wird der Moderatorin ihr Fehler bewusst. Scheint so, als komme die Winterpause für den «ZDF-Fernsehgarten» gerade zum richtigen Zeitpunkt. Andrea Kiewel ist wohl ferienreif.