In der bekannten Unterhaltungssendung «Fernsehgarten» sorgt Andrea «Kiwi» Kiewel für gute Laune. Die in Tel Aviv lebende Moderatorin reiste am Donnerstag nach St. Moritz, um durch die Sheba-Gala zu führen und Geld für traumatisierte Kinder zu sammeln.

Der Himmel über St. Moritz ist von dichten Wolken verhangen. Doch für Andrea «Kiwi» Kiewel (59) ist am Donnerstag der Himmel blau und die Sonne scheint. «Ich darf an diesem wunderschönen Ort sein. Dieser tolle Schnee, die frische Luft, die freundlichen Menschen und all die hübschen Postkarten. Ich bin voller Dankbarkeit, hier sein zu dürfen, ich liebe die Schweiz», schwärmt die «ZDF-Fernsehgarten»-Moderatorin gegenüber Blick. Dass sie sich so überschwänglich äussert und harmonische Momente in Sicherheit geniesst, hat einen ernsten Hintergrund.

Seit 2017 lebt die Berlinerin in Tel Aviv, der zweitgrössten Stadt Israels. «Es ist mein Herzensentscheid, hier zu leben und es auch während dieser grausamen Kriegszeiten nicht zu verlassen. Es ist für mich wie in einer Ehe – in guten wie in schlechten Zeiten.» Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel sei das Leben schwierig, traurig, voller Angst und Hoffnung.

In Israel ist sie Andrea, im «Fernsehgarten» Kiwi

Mittlerweile seien viele Frauen und Männer, die in den Krieg eingezogen wurden, wieder zurück. Auch ihr Lebenspartner, ein ehemaliger Elite-Soldat. «Überall hängen Fotos der Geiseln, Schaufenster sind damit zugeklebt, Sticker werden verteilt. Die Stimmung in den Strassen ist ruhig. Die anfängliche Solidarität ist der Erschöpfung gewichen. Viele Tränen wurden und werden vergossen, auch von mir. Natürlich bleibe ich in Tel Aviv, auch wenn ich Angst habe, umzukommen», sagt Andrea Kiewel, die zwei so verschiedene Leben lebt. Und es so erklärt. «In Israel bin ich Andrea, im «Fernsehgarten» die Kiwi.»

Als Kiwi garantiert sie in der erfolgreichen, beliebten Unterhaltungssendung, die am 4. Mai wieder startet, gute Laune, gibt Highlights aus der Schlagerwelt eine Bühne und sorgt auch immer mal wieder für Schlagzeilen. Wie im Sommer letzten Jahres mit ihrem Kettenanhänger, den sie ablegen musste, da er Umrisse Israels und palästinensischer Gebiete zeigt. «Ich trug den schon Jahre davor, und es war nie ein Thema. Man muss die Kämpfe, die man kämpfen will, sorgfältig auswählen. Ich weiss, wo ich hingehöre, wer ich bin und dass ich durch und durch optimistisch bin und bleibe.» Es gebe immer wieder Momente, die sie grausam aufregen würden. Es werde zu viel geredet, zu wenig getan, von der Uno vermisst Kiewel Taten. «Man muss Israel nicht lieben, mit der Regierung nicht einig sein. Aber man muss gegen Terror sein. Das ist meine Botschaft.»

800'000 Euro für traumatisierte Kinder

Die letzten 16 Monate zwischen Bombenhagel und Schlagergesang hätten sie «demütiger, dankbarer und engagierter gemacht», sagt sie, die mit Herzblut erstmals durch die Sheba-Gala in St. Moritz führte. Die 19. Benefizveranstaltung fand im luxuriösen Hotel Carlton statt. Durch die Auktion und Spenden kamen über 800'000 Euro für das Sheba Medical Center zusammen. Es ist das grösste medizinische Zentrum in Israel und im gesamten Nahen Osten, das allen Menschen hilft, unabhängig von der Religion. Der Betrag geht vollumfänglich an das Rehabilitationszentrum für traumatisierte Kinder, das das Sheba Medical Center betreibt.

Andrea Kiewel schaut auf eine wundervolle Gala zurück. «Es ist grossartig, was all die Ärztinnen und Mediziner leisten. Zu sehen, wie viele Menschen da Hilfe finden und international unterstützt werden, gibt viel Hoffnung und schenkt Zuversicht.» Diese nimmt sie auch mit nach Tel Aviv. «Die Menschen in Israel werden heilen. Auch wenn dies sehr viel Zeit braucht.»