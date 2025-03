Kocht Noah Bachofen bald bei Andrea Kiewel?

1/7 Noah Bachofen hat eine Anfrage vom «ZDF-Fernsehgarten» erhalten. Foto: Linda Käsbohrer

Darum gehts Noah Bachofen erhält Angebot für «ZDF-Fernsehgarten»-Auftritt zum Thema Schweiz

Bachofen plant, den Deutschen die Zubereitung der perfekten Schweizer Rösti zu zeigen

Der Auftritt ist für den 18. Mai 2025 geplant Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Er ist der bekannteste Koch-Influencer der Schweiz, nun könnten ihm auch bald die Herzen im grossen Kanton zufliegen. Noah Bachofen (30) wurde ein Auftritt im «ZDF-Fernsehgarten» mit dem Motto «Schweiz (ESC)» am 18. Mai 2025 angeboten. Einen Tag nach dem ESC-Finale in Basel soll der Schweizer Koch ins deutsche TV.

«Ich weiss nicht, ob ich das wirklich erzählen darf», sagt Noah Bachofen im Podcast «Zero Dosage», den er gemeinsam mit Nico Franzoni (34) führt. «Ich habe die Anfrage bekommen, ob ich im ‹ZDF-Fernsehgarten› Rösti mache.» Bachofen selbst habe die Sendung noch nie geschaut: «Für mich tönt das nach Morgenshow», sagt der Glarner im Gespräch. Deutlich stärker begeistert war Kollege Chris, der ihn bezüglich deutschen Engagements berät: «‹Fernsehgarten› ist riesig! Das ist das Krasseste, das musst du machen!», habe er gesagt.

Andrea Kiewel ist für Bachofen kein Begriff

Podcast-Kollege Franzoni weiss etwas mehr über die am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow der Welt. «Es gibt viel Schlager und Live-Acts. Beatrice Egli ist dort sicher schon ein paarmal aufgetreten.» Bachmann: «Ich glaube, es ist sogar live.» Auch beim Namen der «blonden Moderatorin» sind sich beide nicht sicher: «Barbara Schöneberger? Frauke Ludowig?», fragt Bachofen. Erst nach Konsultation einer Suchmaschine dann die Antwort von Franzoni: «Andrea Ki-je-wel heisst die Frau!» Gemeint ist damit Andrea «Kiwi» Kiewel (59), deren Namen eigentlich etwas anders ausgesprochen wird (Kiwel!).

Mittlerweile habe Bachofen die Anfrage vom ZDF positiv beantwortet, sagt er auf Anfrage von Blick. «Ich habe mein Interesse bekundet. Nun geht es um die Abstimmung der Konditionen und Erwartungen. Zu 95 Prozent klappt es, ich habe grosse Lust auf diesen Auftritt.»

Bachofen präsentiert die «perfekte Schweizer Rösti»

Tatsächlich hielt sich Bachofens Wissen über die seit 1986 ausgestrahlte Kultsendung in Grenzen. «Ich hatte keine Ahnung, wie gross das ist und was genau gezeigt wird. Ich lasse mich überraschen.» Der Plan für seinen Auftritt aber steht: «Ich will den Deutschen zeigen, wie man die perfekte Schweizer Rösti zubereitet.» Bald heissts also im Open-Air-Studio auf dem Lerchenberg in Mainz (D): en Guete!

