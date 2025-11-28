In wenigen Tagen wird Motsi Mabuse König Charles und Königin Camilla zum dritten Mal treffen. Für das Bankett im Rahmen des Staatsbesuchs von Frank-Walter Steinmeier hat sie eine Einladung bekommen.

Mit ihrem authentischen und lebensfrohen Wesen hat Tanzprofi und Jurorin Motsi Mabuse (44) längst nicht nur die Herzen des deutschen TV-Publikums erobert. Auch in Grossbritannien, wo sie in der UK-Version von «Let's Dance» namens «Strictly Come Dancing» die Punkte vergibt, hat sie viele Fans – darunter auch mit blauem Blut. So gelten sowohl König Charles (77) als auch Königin Camilla (78) als grosse Bewunderer des Formats und von Mabuse. Ein Umstand, der ihr nun zum wiederholten Male eine grosse Ehre zuteilwerden lässt.

Denn wenn das britische Königspaar vom 3. bis 5. Dezember den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (69) und dessen Frau Elke Büdenbender (63) zum Staatsbesuch empfängt, werden auch Mabuse und ihr Gatte Evgenij Voznyuk (41) mit von der Partie sein. Beim feierlichen Staatsbankett anlässlich des ersten Besuchs eines deutschen Bundespräsidenten in Grossbritannien seit 27 Jahren sind für Mabuse und Voznyuk zwei Plätze an der Tafel reserviert. Auch Prinz William (43) und seine Gattin Prinzessin Kate (43) werden bei dem Dinner erwartet.

Im Gespräch mit RTL blickt Mabuse voller Vorfreude auf das feierliche Event: «Für meinen Mann und mich ist es wieder eine besondere Ehre und Freude, Ihrer Majestät König Charles III. und Königin Camilla auf Schloss Windsor zu begegnen.» Mehr denn je sei ihr in der aktuellen Zeit bewusst geworden, «wie wertvoll echter Austausch, Respekt und Miteinander sind».

Erstes Treffen fand 2023 in Berlin statt

Apropos miteinander: Bei ihrem nunmehr dritten Treffen mit König Charles und Königin Camilla weiss die 44-Jährige inzwischen, auf welche Besonderheit sie sich zu Tisch einstellen muss. Denn an der Seite ihres Mannes wird sie wohl nicht sitzen: «Wir werden getrennt. Diesmal bin ich vorbereitet. Beim letzten Mal wussten wir das nicht. Aber jetzt wissen wirs.»

Erstmals hatte sie das britische Königspaar bei dessen Staatsbesuch in Deutschland im Jahr 2023 kennenlernen dürfen. Nur ein Jahr später flatterte eine persönliche Einladung von Charles in ihr Postfach – damals anlässlich des Treffens der Regierungschefs des Commonwealth im St. James Palast. Bald schon wird sie dem König also im dritten Jahr in Folge die royale Hand schütteln dürfen.

Begann als Tänzerin beim RTL-Erfolgsformat

Motsi Mabuse war zunächst als Tänzerin bei «Let's Dance», tanzte in der zweiten Staffel 2007 an der Seite von Guildo Horn (62). 2010 schwebte sie mit Rolf Scheider (69) über das Parkett. 2011 wechselte sie hinter das Jurypult und blieb diesem seitdem treu. Bei «Strictly Come Dancing» ist die gebürtige Südafrikanerin seit 2019 als Jurorin tätig.



