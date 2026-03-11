Sonya Kraus ist raus. Die TV-Moderatorin muss bei «Let's Dance» als erste Kandidatin die Koffer packen. Auch Topfavoritin Anna-Carina Woitschack bekommt ein hartes Urteil von der Jury.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sonya Kraus (52) scheidet am Freitag bei «Let's Dance» überraschend aus

Für ihren Charleston zu «You’re The One That I Want» nur elf Punkte

Anna-Carina Woitschack (33) erhält für ihren Cha-Cha-Cha lediglich 14 Punkte War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Überraschung bei «Let's Dance». Die TV-Moderatorin Sonya Kraus (52) muss am Freitagabend als allererste Kandidatin das Tanzparkett räumen. Dabei wurde sie in einigen Kreisen sogar als Mit-Favoritin gehandelt.

Am Ende fällt die Entscheidung zwischen Sonya Kraus und Influencerin Vanessa Borck (29) und deren Tanzpartnerin Victoria Sauerwald (24). Kraus und Profi-Tänzer Valentin Lusin (39) tanzten einen Charleston zu «You’re The One That I Want» von John Travolta und Olivia Newton-John.

Ihre Darbietung überzeugte weder die Jury noch das Publikum. «Die Musik ist der King. Da muss man zuhören», kritisiert Motsi Mabuse (44). Joachim Llambi (61) wird noch deutlicher: «Du bist viel zu früh im Einsatz. Warum? Weil du es nicht abwarten kannst, weiterzumachen. Nimm dir Zeit!»

Besonders negativ fällt auf, dass Kraus nach den Drehungen ihre Posen nicht sauber halten kann: «Nach jeder Drehung, wenn du in die Pose kommst, tippeln die Füsse noch nach.» Für die Performance gibt es lediglich elf Punkte.

Weitere Top-Favoritin strauchelt

Auch Sängerin Anna-Carina Woitschack (33), die zu den Top-Favoritinnen dieses Jahr zählt, erlebt einen harten Abend. Mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35), dem Ex-Freund von Christina Hänni (36), wagt sie sich an einen Cha-Cha-Cha zu «Evacuate The Dancefloor» von Cascada. Der Auftritt geht komplett in die Hose.

Die Jury kritisiert den Tanz von Woitschack scharf – allen voran Chef-Juror Joachim Llambi: «Den Mist, den du unten getanzt hast, hast du obenrum gut verkauft.» Er fügt hinzu: «Die Füsse müssen stimmen! Die Beine dürfen nicht durch die Gegend fliegen.» Trotz guter Dynamik und Rhythmus gibt es für den Tanz nur 14 Punkte.

Da muss die Sängerin einige Schippen drauflegen, wenn sie in die Fussstapfen von Diego Pooth (22) treten will, der die Show 2025 gewonnen hat.