Babyglück für Jeanette Biedermann: Die 46-Jährige zeigt stolz ihren Babybauch. Es ist ihr erstes Kind mit Freund Sebastian, der sie seit ihrer «Let’s Dance»-Teilnahme 2025 unterstützt.

Jeanette Biedermann wird Mama! Die Sängerin wurde in den ersten Frühlingssonnenstrahlen gesichtet, ihren offenen Mantel tragend und mit einem Lächeln im Gesicht. Unter ihrem T-Shirt zeichnet sich ein deutlich sichtbares Babybäuchlein ab, wie «Bild» berichtet – die Vorfreude sei ihr anzusehen. Bilder der strahlenden Biedermann liegen der deutschen Zeitung vor.

Der Vater des Kindes ist ihr Partner Sebastian, den sie 2025 während ihrer Teilnahme bei «Let’s Dance» der Öffentlichkeit vorstellte. Der Unternehmer war oft an ihrer Seite zu sehen und feuerte sie sogar im Publikum der RTL-Show an.

Ehe mit Musikproduzent blieb kinderlos

Schon 2003 sprach Jeanette über ihren Kinderwunsch. Damals sagte sie zu «Bild»: «Ich würde gern Mama werden. Am liebsten hätte ich einen Jungen und ein Mädchen. Für das Baby würde ich auch eine Gesangspause einlegen und erst einmal nur Mama sein. Babys brauchen ganz viel Liebe und Zeit.» Ihre Ehe mit Musikproduzent Jörg Weisselberg (57) blieb jedoch kinderlos. Auch nach ihrer Trennung arbeiteten die beiden weiterhin freundschaftlich zusammen.

Nun, mit 46 Jahren, erwartet Jeanette ihr erstes Kind – eine sogenannte Risikoschwangerschaft. Doch Angst vor Komplikationen? Fehlanzeige! Laut «Bild» überwiegt die Freude auf das Baby. «Meinen Seelenzustand würde ich als zufrieden beschreiben! Ich bin im Frieden mit meinem Inneren und in Liebe zu mir selbst. Ich fühle mich ausgeglichener, als ich mich mit 20 fühlte. Es ist ein wunderschönes Alter», erklärte sie im September 2025. Nach einer wohlverdienten Auszeit im Sommer scheint Jeanette jetzt bereit für das Abenteuer Mutterschaft zu sein.