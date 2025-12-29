Schwangere Gülcan Kamps (43) stürzt im Bad

Der Dezember entpuppte sich für die schwangere Gülcan Kamps (43) als eine gesundheitliche Achterbahnfahrt – auf Instagram schilderte das baldige Zweifachmami einige Zwischenfälle.

Darum gehts Gülcan Kamps (43) erwartet ihr zweites Kind und informiert Fans

Nach Sturz und Grippe erlebte sie gesundheitlich herausfordernde Wochen

Ihr erstes Kind wurde im Dezember 2021 geboren und bleibt anonym Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Moderatorin Gülcan Kamps (43) hat kürzlich freudige Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Sie und ihr Ehemann Sebastian Kamps erwarten ihr zweites Kind. Diese Nachricht verbreitete die werdende Mutter unter anderem auf sozialen Medien, wo sie ihren Babybauch sowohl auf dem roten Teppich als auch im Winterurlaub präsentierte.

Doch in ihrem neuesten Beitrag auf Instagram wendet sich die Moderatorin mit weniger erfreulichen Nachrichten an ihre Community. Wie das Magazin «Bunte» berichtet, hat Gülcan gesundheitlich herausfordernde Wochen hinter sich.

«OMG, was für ein Dezember»

In einem aktuellen Instagram-Beitrag zeigt sich Gülcan in einem beigefarbenen Sportoutfit, mit offenem Haar und dezenter Schminke, vor einigen Palmen. Ihre Hand ruht dabei auf ihrem Babybauch, doch bis das strahlende Foto zustande kam, hatte sie einige schwierige Momente zu überstehen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«OMG, was für ein Dezember», schreibt sie. Zunächst betont sie die schönen Momente: «Weihnachten war richtig schön. MINIKAMPS hatte so einen Spass und Mama und Papa konnten supergut relaxen.» Mit «Mini-Kamps» meint die Moderatorin ihr erstes Kind, das im Dezember 2021 geboren wurde. Wie der oder die Kleine heisst, ist nicht bekannt – Name und Geschlecht verrät sie nicht.

Sturz und «krasse Grippe»

Doch der Dezember verlief nicht nur harmonisch. Gülcan schildert, dass die ersten drei Wochen des Monats gesundheitlich herausfordernd waren: «Ich bin im Bad ausgerutscht und habe mir eine Prellung am Arm zugezogen. Nach dem Sturz habe ich am ganzen Körper gezittert. Ich denke vor Schreck.»

Zu Beginn zögerte sie, einen Arzt aufzusuchen, entschied sich dann aber doch für einen Besuch bei ihrer Frauenärztin. Diese habe sie beruhigt und gleichzeitig darauf hingewiesen, wie wichtig ein ärztlicher Check-up nach einem Sturz sei. Gülcan gibt diesen Rat nun an ihre Community weiter: «Mamis, falls ihr stürzt oder euch ganz unglücklich stösst – geht lieber zu einem kurzen Arztcheck.» Besonders wichtig sei dies, um mögliche Hämatome in der Nähe des Babys auszuschliessen.

Glücklicherweise verlief der Vorfall ohne Komplikationen. «Zum Glück alles gut gegangen», bestätigt sie ihren Fans. Kurz darauf musste sie jedoch noch eine «krasse Grippe» überstehen – doch ab Weihnachten sei alles wieder im Lot gewesen.