Moderatorin Gülcan Kamps erwartet zweites Kind

Darum gehts
- Gülcan Kamps verkündet zweite Schwangerschaft auf Instagram
- Erstes Kind kam 2021, Familie hält Privatleben unter Verschluss
- Fünf Jahre lang versuchten Kamps und Ehemann, ein Baby zu bekommen
Nachwuchs bei Familie Kamps: Gülcan Kamps (43) verkündet auf Instagram, dass sie und ihr Mann Sebastian (43) zum zweiten Mal Eltern werden. «Wir freuen uns riesig. Baby Kamps 2 kommt», schreibt die Moderatorin zu einem Video mit Fotos von sich, unterlegt mit dem Klassiker «Baby Love» von The Supremes.
Auf den Bildern trägt Kamps ein silbernes Pailletten-kleid und darüber einen beigen Strickpullover. Von einem Babybauch ist bei diesem Styling noch nicht wirklich etwas zu sehen. Wann das Kind das Licht der Welt erblicken soll, behält das Paar noch für sich, auch zum Geschlecht gibt keine Angaben.
Der einstige «Viva»–Star und der Bäckerei–Erbe sind seit 2004 ein Paar, 2007 heirateten sie an der Ostsee. Ihr erstes Kind kam im Dezember 2021 zur Welt. Ihr Familienleben hält Kamps aber weitestgehend unter Verschluss, obwohl sie sonst gerne Einblicke in ihren Alltag gewährt: Weder Name noch Geschlecht des Kindes wurden je öffentlich gemacht, Fotos sucht man vergeblich.
Fünf Jahre Kampf um das erste Kind
In der Vergangenheit hat die 43–Jährige aber durchaus offen über ihren steinigen Weg zur Mutterschaft gesprochen. Fünf Jahre lang versuchten sie und ihr Ehemann demnach, ein Baby zu bekommen. «Manchmal dachte ich, dass ich alleine auf der Welt bin. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist wie ein Marathon. Man muss sehen, ob man bis zum Ende durchhält», berichtete sie bei ihrer ersten Schwangerschaft im Interview mit «Bunte». Sie hatte bereits Möglichkeiten wie Leihmutterschaft oder Adoption in Erwägung gezogen, als sie nicht schwanger wurde. Umso grösser war die Freude, als es schliesslich klappte – und jetzt noch mal.
Bereits im April 2023 erklärte Kamps in einem Instagram–Post, noch ein weiteres Kind zu wollen. «Ich wünsche mir für meinen Schatz einen kleinen Partner in Crime, weil wir ein Kind haben, das so gerne mit älteren Kids spielt und jüngere kuschelt und füttert», schrieb sie damals.
