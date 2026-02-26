Überraschung bei den de Rosas: Tara, Tochter der Mallorca-Auswanderin Angela, wurde mit 18 Mutter. Der positive Schwangerschaftstest war ein Schock für alle.

Vater Nino, 26 Jahre alt, lebt nun auch auf Cala Millor

Mitte März wird auf Vox eine neue Folge «Goodbye Deutschland» mit Mallorca-Auswanderern, wie beispielsweise Peggy Jerofke (49) und Steff Jerkel (56), ausgestrahlt. Auch eine länger nicht gezeigte Auswandererfamilie feiert dann ihr Comeback – die de Rosas.

Mutter Angela de Rosa (50) wanderte 2017 mit ihrer Tochter nach Mallorca aus und eröffnete erst eine Kindermode-Boutique, gab diese jedoch zu Gunsten des «Little Rock Stars»-Restaurants auf. Im März wird es allerdings nicht Angela de Rosa sein, die grosse Updates aus ihrem Leben hat, sondern ihre mittlerweile 18-jährige Tochter Tara. Diese wurde nämlich unerwartet Mutter.

«Es war ein Schock für uns alle»

Den positiven Schwangerschaftstest hielt sie am 22. Januar 2025 in den Händen, wie sie gegenüber der «Mallorca Zeitung» erklärt. «Es war ein Schock für uns alle. Ich war mir sicher, dass es unmöglich ist, dass ich schwanger bin». Der positive Test brachte sie zum Weinen, ihre Mutter Angela de Rosa hingegen zum Lachen. Angela de Rosas Mutter war bei ihrer Geburt selbst erst 16 Jahre alt, zudem hätten sie viele Freunde, die jung Eltern geworden seien, so Angela de Rosa.

Die Entscheidung für das Kind sei dann innerhalb eines Tages gefallen, erklärt Tara de Rosa. «Ich habe sehr viel mit Mama darüber gesprochen. Wir haben nachgedacht, ob wir es hinbekommen. Ich hatte zunehmend mehr Lust darauf, Mutter zu sein». Der geplante Geburtstermin war am 23. September 2025 – zwei Tage vor Tara de Rosas 18. Geburtstag. Das Töchterchen erblickte schlussendlich am 2. Oktober das Licht der Welt und trägt den Namen Vega.

Vater Nino ist bereits 26 Jahre alt

Doch wie hat der werdende Vater, der zu dieser Zeit noch auf dem spanischen Festland gewohnt hat, auf die Nachricht reagiert? «Er hat sich eh ein Kind gewünscht, war aber auch etwas ängstlich, da ich erst 17 war», so Tara de Rosa über ihren 26-jährigen Freund Nino. Der gebürtige Kolumbianer wohnt mittlerweile wie die De-Rosa-Frauen auf Cala Millor.