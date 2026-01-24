Erst Zürich, jetzt Mallorca: Onlyfans-Star Anne Wünsche wirft ihre Auswanderungspläne erneut über den Haufen. Statt in die Schweiz zieht es die dreifache Mutter auf ihre Lieblingsinsel. Mit Blick spricht sie über die Entscheidung.

Darum gehts Anne Wünsche zieht statt nach Zürich mit ihren Kindern nach Mallorca

Ihr Herz schlägt für Mallorca, nicht für den Kompromiss Zürich

2025 verdiente Wünsche knapp zwei Millionen Franken auf Onlyfans

Fynn Müller People-Redaktor

Anne Wünsche (34) wandert doch nicht in die Schweiz aus. Noch vor wenigen Wochen kündigte die Influencerin und Onlyfans-Darstellerin an, mit ihren drei Kindern von Deutschland nach Zürich zu ziehen. Die Schweiz sollte ein Neuanfang werden. Näher an ihrer Heimat Berlin, sicherer, strukturierter. Daraus wird nichts. Wünsche gibt der Schweiz einen Korb und wandert nach Mallorca aus, wie sie gegenüber RTL bekannt gibt.

Gegenüber Blick führt sie ihre Entscheidung aus. Auslöser für den Sinneswandel sei ein ehrliches Gespräch gewesen. «Ein Freund hat mir gesagt: Anne, was soll der Quatsch? Du gehörst dahin, wo dein Herz ist – nach Mallorca. In Zürich sehe ich dich einfach nicht.»

Zürich sei für Wünsche von Anfang an ein Kompromiss gewesen. Vor allem wegen der kürzeren Flugzeit nach Berlin. «Dabei habe ich mich selbst verloren.» Ihr Herz habe schon immer für Mallorca geschlagen. Bei einem Aufenthalt für ein Model-Villa-Projekt besichtigte Wünsche mehrere Immobilien und wurde von ihren Emotionen überwältigt. «Mir kamen die Tränen. In diesem Moment war alles klar.»

Villa für 15'000 Franken

Der Umzug soll möglichst schnell erfolgen, idealerweise schon im Frühling, spätestens im Juni. Gesucht wird eine Wohnung in oder nahe Palma. Ihr Budget: rund 15'000 Franken im Monat! Eine solche Villa habe sie sich kürzlich angeschaut. «Ich habe mich am Ende dagegen entschieden, weil sie zu weit von Palma entfernt war.»

Wie sich Wünsche das leistet? Gegenüber Blick legte sie letztes Jahr ihre Einnahmen offen. «Allein auf Onlyfans habe ich 2025 knapp zwei Millionen Franken verdient.» Das entspricht einem Monatslohn von knapp 165'000 Franken.