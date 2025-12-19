Privat war es für Anne Wünsche ein turbulentes Jahr. Beruflich hingegen war die Influencerin noch nie so erfolgreich. 2025 verdiente die ehemalige Schauspielerin fast zwei Millionen Franken mit der Erotik-Plattform Onlyfans.

Fynn Müller People-Redaktor

Anne Wünsche (34) hat ihr Leben umgekrempelt. Früher stand die ehemalige Schauspielerin für RTL-Produktionen vor der Kamera. Die Deutsche war 2011 Teil des ersten Casts von «Berlin – Tag & Nacht», verkörperte dort die Figur Hanna Schiller, 2018 spielte sie bei «GZSZ» mit.

Mittlerweile verdient die dreifache Mutter ihr Geld mit Erotik-Content. Auf verschiedenen Plattformen bietet sie freizügige Fotos und Videos von sich an und chattet mit ihren Kunden. «Allein auf Onlyfans habe ich 2025 knapp zwei Millionen Franken verdient», sagt die Influencerin zu Blick. Das entspricht einem Monatslohn von knapp 165'000 Franken.

Umsatz verdoppelt

Damit hat sie ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Auf der Konkurrenz-Plattform Bestfans war Wünsche dieses Jahr die zweiterfolgreichste deutsche Erotik-Darstellerin. «Das Ziel für nächstes Jahr ist ganz klar Platz eins», sagt sie.

Wünsche musste sich seit ihrer Umorientierung vom Schauspielern ins Erotik-Business viel anhören. Als Mutter von drei Kindern sieht sie sich im Netz mit Anfeindungen konfrontiert. Ihre älteste Tochter Miley ist 12 – ein Alter, in dem Mitschüler anfangen, Fragen zu stellen. «Ich habe meine Kinder von Anfang an in meine Welt eingeweiht. Sie wissen genau, was ich mache und finden nichts Verwerfliches daran», sagt das Dreifach-Mami.

Heute sei sie vor allem stolz darauf, dass sie als Mutter von drei Kindern so gut ankommt auf der Plattform. «Das ist schon enorm – vor allem als dreifache Mama. Mit meinem Körper auf diesem Niveau Geld verdienen zu können und dabei selbstbestimmt zu arbeiten, erfüllt mich sehr.»

Trennung nach sechs Jahren

Während es beruflich besser denn je lief, war 2025 privat ein turbulentes Jahr für die Influencerin. Sie trennte sich nach sechs Jahren von ihrem Partner Karim El Kammouchi (37) und erhielt die Diagnose Adenomyose, eine gutartige Erkrankung der Gebärmutter. Ausserdem befindet sich Wünsche in einem Rechtsstreit mit dem Vater ihrer Tochter.

Was sie sich fürs neue Jahr wünscht? «Einen Mann, der uns so annimmt, wie wir sind», betont sie. «Die Machtspiele mit meinem Ex-Partner begleiten mich nun seit sechs Jahren, und ich möchte diesen Kreislauf endlich beenden.»