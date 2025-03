1/7 Anne Wünsche ist seit zweieinhalb Jahren in der Erotik-Branche tätig.

Darum gehts Anne Wünsche verdient mit freizügigen Bildern rund 135'000 Franken im Monat

Ihr Partner unterstützt sie dabei, auch die Kinder wissen über ihre Arbeit Bescheid

Fynn Müller People-Redaktor

Früher stand Anne Wünsche (33) für TV-Produktionen von RTL vor der Kamera. Die Deutsche war 2011 Teil des ersten Casts von «Berlin – Tag & Nacht», verkörperte die Figur Hanna Schiller, 2018 spielte sie bei «GZSZ» mit.

Mittlerweile hat Wünsche ihre Schauspielkarriere mehr oder weniger an den Nagel gehängt. «Mir macht es immer noch enorm viel Spass, und wenn mal ein Angebot kommt, würde ich sicher darüber nachdenken. Aber aktuell würde es zeitlich absolut nicht reinpassen», erzählt sie Blick.

Die ehemalige Schauspielerin hat sich beruflich umorientiert. «Seit ich 17 bin, mache ich gerne freizügige Bilder von mir.» Vor zweieinhalb Jahren begann Wünsche, ihre Fotos und Videos im Internet zu verkaufen. Mittlerweile setzt sie mit ihrem Content plattformübergreifend knapp 1,5 Millionen Franken pro Jahr um. «Auf Bestfans verdiene ich monatlich etwa 40'000 Franken, auf Onlyfans sind es sogar 95'000 Franken.»

Männer verlieben sich in sie

Ihr Erfolgsrezept: ein durchdachtes Content-Modell. Wünsche postet zweimal pro Woche exklusive Bilder und Videos als kostenpflichtige Beiträge und verschickt sie zusätzlich als Massennachricht an ihre Fans. Das persönliche Chatten mit Männern bringt zusätzliche Einnahmen. «Je aktiver man ist, desto schneller kommt der Erfolg», erklärt sie.

Dass ihre Kunden durch den regelmässigen Kontakt eine Bindung zu ihr aufbauen, weiss sie. «Es muss einem bewusst sein, dass Männer sich auch in das verlieben können, was du auf diesen Plattformen bietest.» Sie sei jedoch glücklich vergeben und gehe auch offen damit um. «Ich mache ihnen klar, dass das eine Fantasie ist, die wir nur dort ausleben können.»

Ihr Partner, Synchronsprecher Karim El Kammouchi (36), unterstützt sie bei ihrem Beruf. «Ich glaube, wenn er ein Problem damit hätte, wären wir nicht mehr zusammen. Ich bin sehr dankbar, dass er das so akzeptiert und es in der Beziehung kein Thema ist.»

Offenes Gespräch mit den Kindern

Nicht jeder steht hinter ihrem Erfolg. Als Mutter von drei Kindern sieht sich Wünsche im Netz oft mit Anfeindungen konfrontiert. Ihre älteste Tochter Miley ist 11 – ein Alter, in dem Mitschüler anfangen, Fragen zu stellen. Angst, dass ihr freizügiger Content in der Schule zum Gesprächsthema werden könnte, hat Wünsche trotzdem nicht.

«Ich habe meine Kinder von Anfang an in meine Welt eingeweiht. Sie wissen genau, was ich mache und finden nichts Verwerfliches daran», sagt das Dreifach-Mami. Dennoch ist ihr bewusst, dass Mobbing oder Vorurteile ein Thema werden könnten. «Ich habe ihnen immer beigebracht, dass sie ihr Leben so leben sollen, wie sie es für richtig halten – genau wie ich.»

Was, wenn ihre Tochter in sieben Jahren zu ihr kommt und selbst einen Account auf Onlyfans oder Bestfans eröffnen will? «Dann würde ich sie als Erstes fragen, warum sie das machen will. Wenn es nur ums Geld geht, würde ich es ihr ausreden, denn dann macht man sich kaputt. Wenn es Leidenschaft ist, dann ist das etwas anderes.»

Aufhören ist aktuell keine Option

Mit ihrem Erfolg und dem hohen Einkommen könnte Anne Wünsche schon bald in Rente gehen. Doch daran denkt sie nicht. «Ich mache das, solange es mir Spass macht. Und aktuell kann ich mir nicht vorstellen, aufzuhören.» Ihr Fokus liegt mittlerweile nicht mehr nur auf Erotik-Content, sondern auch auf Onlinekursen, ihrem eigenen Onlineshop und Affiliate-Marketing.

Ihr Antrieb ist nicht nur das Geld, sondern die Herausforderung: «Ich bin von Hartz IV zur dreifachen Umsatz-Millionärin geworden. Mich reizt der Gedanke, was ich noch alles erreichen kann.» Ihr Geld gebe sie nicht für Marken-Handtaschen oder andere Luxusgüter aus – im Gegenteil. «Ich investiere in mein Leben. Wir reisen viel und ich kann meinen Kindern die Welt zeigen.»