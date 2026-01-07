Anne Wünsche wandert im Juli 2026 mit ihren drei Kindern nach Zürich aus. Sie suche einen Neuanfang in der Schweiz, da sie sich in Deutschland nicht mehr sicher fühle, wie sie Blick erzählt. Die Suche nach einer passenden Wohnung sei in vollem Gange.

Influencerin und Onlyfans-Star Anne Wünsche (34) plant einen radikalen Neuanfang: Im Juli 2026 zieht die dreifache Mutter mit ihren Kindern von Deutschland nach Zürich. «Der Wunsch auszuwandern begleitet mich schon lange. Es ist mein grosser Lebenstraum», erklärt sie im Gespräch mit Blick. Nach einer schwierigen Trennung und dem Gefühl wachsender Unsicherheit in ihrer Heimat sei die Entscheidung für die Schweiz gefallen.

Mallorca und Dubai waren lange ihre Traumziele, doch diese Pläne seien aktuell nicht realisierbar. «Mallorca ist und bleibt mein grosser Lebenstraum. Aber der Flug nach Berlin, wo der Vater meiner Kinder lebt, wäre zeitlich und organisatorisch eine grosse Belastung», sagt Wünsche weiter. Zürich dagegen biete eine kürzere Distanz und sei ideal gelegen, um ihrem Wunsch nach einem neuen Lebensstil näherzukommen. Allerdings gibt sie zu bedenken: «Es ist nicht die perfekte Lösung, aber wenn ich meinem Traum näherkommen will, muss ich wohl in einen sauren Apfel beissen.»

«Wunderschöne Stadt»

Die Entscheidung für Zürich sei auch von praktischen Überlegungen geprägt. «Zürich ist eine wunderschöne Stadt, und sprachlich gibt es für uns hier deutlich weniger Hürden.» Obwohl es keinen konkreten Vorfall gibt, beschreibt Anne ein wachsendes Gefühl der Unsicherheit in Deutschland: «Dieses diffuse Unbehagen ist für mich real genug, um es ernst zu nehmen und meine Lebensentscheidungen daran auszurichten.»

Mit der neuen Umgebung in der Schweiz hofft Wünsche auf einen frischen Start für sich und ihre Familie. «Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel und darauf, meinen Alltag komplett zu verändern. Ich nehme meine Community auf Instagram mit auf diese Reise», verspricht sie ihren über eine Million Followern. Doch der Umzug bringe auch Herausforderungen mit sich – wie der anhaltende Konflikt mit ihrem Ex-Partner über ein mögliches Ausreiseverbot für ihre Tochter Juna. «Bei Savio sehe ich jeden Tag, wie gut es einem Kind trotz getrennter Eltern gehen kann, wenn kein Groll herrscht. Das wünsche ich mir auch für Juna.» Wünsche zeigt sich entschlossen, für ein friedliches Familienklima zu sorgen, auch wenn sie selbst zurückstecken müsse.

«Ich habe hart gearbeitet»

Ein weiteres Hindernis sei die Wohnungssuche in Zürich – eine der teuersten Städte der Welt. Mit drei Kindern benötigt sie mindestens vier Schlafzimmer, idealerweise fünf inklusive Büro. «Meine persönliche Assistentin hat bereits Kontakt zu Immobilienmaklern aufgenommen. Ich werde diesen Monat nach Zürich fliegen, um mir erste Angebote anzusehen.» Trotz der hohen Lebenshaltungskosten bleibt die Influencerin zuversichtlich: «Finanziell sehe ich keine Probleme. Ich habe hart gearbeitet, um mir eine stabile Basis aufzubauen.»

Beruflich wolle Wünsche ihrer bisherigen Linie treu bleiben: «Ich bin keine klassische Influencerin mehr, die hauptsächlich von Kooperationen lebt. Mein Einkommen stammt aus meinen eigenen Businesses – darunter Onlyfans, ein Onlineshop und Onlinekurse. Genau diese Arbeit werde ich auch in Zürich weiterführen.»

Auf die Frage, ob sie etwas an Deutschland vermissen werde, bleibt sie pragmatisch. «Die Vorfreude überwiegt. Ich freue mich überraschend sehr auf die Berge, die Landschaft und dieses andere Lebensgefühl.»

Die Vorbereitungen für den Umzug laufen auf Hochtouren. Das neue Leben in Zürich soll im Juli 2026 beginnen – vielleicht sogar früher, falls es schulisch möglich ist. Wünsche blickt voller Zuversicht in die Zukunft und ist bereit für ein neues Kapitel. «Ich bin bereit für ein neues Umfeld, neue Menschen, eine neue Stadt und ein neues Leben.»