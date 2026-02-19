Riesen-Sorge um «Goodbye Deutschland»-Star Thommy Schmelz

Thommy Schmelz, bekannt aus «Goodbye Deutschland», liegt erneut im Spital. Laut seiner Frau Kathrin habe er eine Magenblutung erlitten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thommy Schmelz (54) liegt seit Montag im Spital auf Mallorca

Verdacht auf Magenblutung, erschwert durch Blutverdünner-Medikation

Verdacht auf Magenblutung, erschwert durch Blutverdünner-Medikation

Im Sommer 2025 kämpfte er wegen Lungenpilz wochenlang um sein Leben

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Thommy Schmelz (54), bekannt aus der Auswandererserie «Goodbye Deutschland»-Star, liegt erneut im Spital. Das erklärte seine Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz gestern Mittwoch via Instagram. «Bad News!!! Thommy ist seit Montag wieder im Spital», schrieb sie in ihrer Story und zeigte Fotos: Thommy mit einem Katheter im Arm, umgeben von Infusionen und sogar einer Blutkonserve.

Der Grund für den erneuten Aufenthalt des Auswanderers: gesundheitliche Probleme, die engmaschig überwacht werden müssen. Wie Kathrin Mermi-Schmelz gegenüber RTL erläutert, habe ihr Mann «seit ein paar Tagen schwarzen Stuhl». Der Verdacht: eine Magenblutung. Besonders brisant sei das, weil Schmelz auf Blutverdünner angewiesen sei. «Mit dem Blutverdünner ist das natürlich sehr gefährlich». Ein definitives Ergebnis stehe noch aus, da erst eine Magenspiegelung Klarheit bringen würde.

Spital ist «zweites Zuhause»

Trotz der ernsten Lage bleibt Kathrin Mermi-Schmelz hoffnungsvoll: «Wir gehen mal nicht vom Schlimmsten aus.» Auch der Auswanderer selbst meldete sich aus dem Spital auf Mallorca, das er als sein «zweites Zuhause» bezeichnete. «Mir geht es eigentlich immer noch gut», versicherte er seinen Fans. Dennoch bleibt der Deutsche zur Sicherheit vorerst stationär in der Klinik, um weitere Untersuchungen durchzuführen.

Die Nachricht erinnert an die schwere Zeit, die das Paar erst im vergangenen Jahr durchstehen musste. Im Sommer 2025 kämpfte Thommy um sein Leben – damals aufgrund eines aggressiven Pilzbefalls in seiner Lunge, der sich nach einer Operation dramatisch verschlimmert hatte. Die Folge: ein Loch in der Lunge. Mehrere Wochen lag er auf der Intensivstation im künstlichen Koma. Erst Ende August 2025 konnte er die Klinik verlassen und kehrte nach Hause zurück, wo Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz ihn pflegte.