Der «Goodbye Deutschland»-Star Thommy Schmelz (54) zeigt erste Anzeichen der Besserung. Seine Frau Kathrin berichtet, dass er aus dem Koma erwacht ist und nicht mehr beatmet werden muss. Trotz Fortschritten bleibt sein Zustand kritisch.

1/5 Katrhin Mermi Schmelz informiert auf Instagram über den Gesundheitszustand ihres Mannes Thommy. Foto: Instagram / Mermi Schmelz

Darum gehts Thommy Schmelz aus Koma erwacht, nicht mehr auf Intensivstation und beatmet

Röntgenbilder zeigen keine Ausbreitung der Pilze auf der Lunge

Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz informiert 46'000 Instagram-Fans über Gesundheitszustand Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Vom «Goodbye Deutschland»-Star Thommy Schmelz (54) gibt es Nachrichten, die zum ersten Mal seit Wochen etwas positiv stimmen lassen. Mit brüchiger Stimme erklärt seine Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz (57) auf Instagram, dass Thommy aus dem Koma geholt wurde, nicht mehr auf der Intensivstation liege und auch nicht mehr beatmet werden müsse.

Eigentlich müsste der in einem mallorquinischen Spital liegende Schmelz weiterhin über eine Sonde – mit der er auch seine Medikamente verabreicht bekommt – ernährt werden, doch diese habe er sich gezogen. In der Folge gab es eine Art Gelee zu essen, was ganz gut funktioniert habe. Der 54-Jährige sei jedoch «sehr schwach, schläft fast die ganze Zeit nur». In seine Wachphasen sei er «sehr verwirrt».

Die neusten Röntgenbilder liessen jedoch etwas Hoffnung aufkommen, da sie zeigten, dass sich die lebensbedrohlichen Pilze auf der Lunge des Auswanderers nicht weiter ausgedehnt hätten. «Wir hoffen jetzt, dass das ein Zeichen ist, dass die richtige Medikation gefunden wurde».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Leider hat sich Thommys Situation dramatisch verschlechtert»

Am 7. Juli meldete sich Katrhin Mermi-Schmelz mit beunruhigenden Worten bei ihren über 46'000 Fans auf Instagram. «Bangen, hoffen, beten, kämpfen jede einzelne Sekunde. Leider hat sich Thommys Situation dramatisch verschlechtert. Schatzi liegt seit Donnerstag auf der Intensivstation im künstlichen Koma und muss beatmet werden». Ein hochaggressiver Pilz auf der Lunge sowie Herzprobleme würden die Lage lebensbedrohlich machen, so die 57-Jährige damals weiter.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Von ihren Fans wünschte sie sich Kraft für ihren Mann. Eine Botschaft, die offensichtlich angekommen und ihre Wirkung gezeigt hat, wofür sich Mermi-Schmelz herzlich bedankt. Auch unter ihrem neusten Post ist die Anteilnahme gross, zahlreiche Fans wünschen weiterhin viel Kraft, gute Genesung und drücken weiterhin die Daumen.