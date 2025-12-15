Darum gehts
- Konny und Manuela Reimann klären Vorwürfe zu ihrem geplanten Umzug auf
- Fans bemerkten, dass die Immobilie weiterhin zum Verkauf angeboten wird
- Das Paar suchte ein neues Zuhause auf 30'000 Quadratmetern in Barbados
Schon vor einiger Zeit sprachen die «Goodbye Deutschland»-Stars Konny (70) und Manuela Reimann (57) über ihre Umzugspläne. Nach neun Jahren wollte das Paar Hawaii hinter sich lassen und auf der karibischen Insel Barbados neu anfangen. Doch nun sieht sich das Ehepaar heftigen Vorwürfen ausgesetzt.
In ihrer Show «Willkommen bei den Reimanns» nahmen die beiden ihre Zuschauer mit auf die Reise und teilten ihre Pläne. Nach Ende der Staffel stand fest: Ein über 30'000 Quadratmeter grosses, mehr als 400 Jahre altes Anwesen sollte das neue Zuhause der Auswanderer werden. Mit den Worten «Wir starten ein neues Kapitel» verabschiedete sich das Paar und schürte die Vorfreude auf eine mögliche neue Staffel.
Fans werden misstrauisch
Wie so oft im Internet bemerkten aufmerksame Fans schnell: Die Immobilie, die das Paar kaufen wollte, wird weiterhin online zum Verkauf angeboten. Prompt machten Betrugsvorwürfe die Runde. Doch die Reimanns lassen das nicht auf sich sitzen. Auf Instagram meldeten sich Konny und Manuela zu Wort und klärten die Verwirrung auf.
Die beiden versichern: «Bei uns ist wirklich alles echt.» In ihrem Statement erklären sie, dass der Eigentümer von einem Tag auf den anderen einen wesentlich höheren Kaufpreis verlangt habe. Dadurch sei der Vorvertrag gebrochen worden – und sie hätten ihr Angebot zurückgezogen.
Einen Umzug für die Sendung vorzutäuschen, käme für die beiden nicht infrage, beteuern sie in ihrem Video: «So was machen wir nicht.» Alles, was in ihrer Show zu sehen sei, passiere wirklich so. «Bei uns ist wirklich alles echt. Alles, was ihr bisher gesehen habt, ist wirklich passiert», versichern sie. Inzwischen hätten sie ein neues Haus gefunden – der Kaufprozess laufe bereits.
