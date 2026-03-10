Verena Pooths Sohn Rocco feiert TV-Premiere

Gerade erst aus Dubai zurückgekehrt, wird Rocco Pooth mit seiner Familie bei «Grill den Henssler» antreten. Koch-Inspiration findet der 14-Jährige nach eigener Aussage auf Tiktok.

Familie Pooth tritt am 15. März bei «Grill den Henssler» auf

Gerade erst sorgte die Familie Pooth für jede Menge Schlagzeilen. Ihr jüngster Sohn Rocco, gerade einmal 14 Jahre alt, sass ohne Eltern in Dubai fest, als die Vereinigten Staaten und Israel ihren Angriff auf den Iran begannen. Doch mittlerweile befindet sich Rocco Pooth wieder in Deutschland – und feiert seine TV-Premiere. Der jüngste Pooth-Spross wird gemeinsam mit dem älteren Bruder Diego (22) sowie seinen Eltern Verona (57) und Franjo (56) bei «Grill den Henssler» antreten.

Rocco Pooth findet Koch-Inspiration auf Tiktok

Ausgestrahlt wird die dritte Ausgabe der beliebten Kochshow am 15. März um 20:15 Uhr bei VOX. Bereits eine Woche vorab steht das Programm im Stream bei RTL+ zum Abruf zur Verfügung. Dann tritt die gesamte Familie Pooth gegen TV-Koch Steffen Henssler (53) an, teilt der Sender mit. TV-Ikone Verona Pooth war dabei schon einige Male bei «Grill den Henssler» zu Gast, konnte bereits zwei Siege davontragen. Auch Gatte Franjo kochte schon im «Grill den Henssler Sommer-Special» 2025. «Let's Dance»-Sieger Diego trat derweil 2019 mit seiner Mutter bei «Grill den Henssler» an.

Der 14-jährige Rocco leidet vor seinem TV-Debüt indes nicht unter Lampenfieber. «Nee, ich rasier' sowieso», antwortet er selbstbewusst auf die Frage, ob er aufgeregt sei. «Der steht auch ganz schön lässig in der Küche», befindet auch Moderatorin Laura Wontorra (37) über «Roccolito» Pooth. Inspiration für seine Gerichte holt sich der Nachwuchskoch nach eigener Aussage «auf Instagram oder Tiktok», koche die Rezepte im Anschluss zu Hause nach.

Antreten werden die Pooths dann in fast allen möglichen Konstellationen – von solo bis zum Quartett, wobei die drei Pooth-Männer gemeinsam den indischen Hauptgang «Butter Chicken mit Reis und Roti» zubereiten werden, während Mutter Verona mit einem Glas Wein zuschaut.

Angst um Rocco im Kriegsland Dubai

Nach Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar mussten die Pooths um die Sicherheit ihres Sohnes Rocco bangen. Gemeinsam mit Louisa Büscher (23), der Partnerin von Sohn Diego, sass Rocco in Dubai fest, während das Land vom Iran aus angegriffen wurde. Doch Vater Franjo schaffte es letztlich, seinen Sohn abzuholen – nach einer abenteuerlichen Anreise.

1:01 Verona Pooth in Sorge: «Für mich als Mutter ist das unerträglich»

Aufgrund von Flugausfällen sass der Unternehmer zunächst 18 Stunden am Flughafen in Istanbul fest, da seine ursprüngliche Verbindung nach Riad kurzfristig gestrichen wurde. Um seinen Sohn so schnell wie möglich zu erreichen, wählte er schliesslich eine Route über den Oman als einzige verbliebene Lösung. Von dort aus gelang es ihm, die Reise fortzusetzen und schliesslich sicher bei seinem Sohn anzukommen.

Am Samstag berichtete dann die «Bild»-Zeitung zuerst, dass Rocco wieder wohlbehalten in Deutschland gelandet ist. Gemeinsam mit Louisa kam er am Freitagabend in Düsseldorf an. Bruder Diego und Verona Pooth nahmen die Dubai-Rückkehrer dort in Empfang.