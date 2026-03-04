Franjo Pooth musste 18 Stunden am Flughafen Istanbul ausharren. Der Ehemann von Moderatorin Verona Pooth versucht derzeit verzweifelt, zu Sohn Rocco nach Dubai zu gelangen. Seine ursprüngliche Route musste er komplett ändern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Franjo Pooth strandet in Istanbul auf dem Weg nach Dubai

Er übernachtet 18 Stunden in einer Flughafen-Box

Sohn Rocco und Louisa erleben weniger Explosionen in Dubai War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Unternehmer Franjo Pooth (56) möchte nur noch eines: zu Sohn Rocco (14), der wegen der aktuellen Lage im Nahen Osten in Dubai festsitzt. Ursprünglich wollte der Deutsche eine komplizierte Route nehmen, um schnellstmöglich bei seinem Kind zu sein – die Reise entpuppte sich allerdings als Albtraum. «Die Route, die er sich vorgenommen hat, hat nicht funktioniert», erklärt seine Frau Verona Pooth (57) auf Instagram besorgt.

Der ursprüngliche Plan sah wie folgt aus: Über Istanbul und Kairo wollte er nach Riad, dann mit einem Fahrer im gepanzerten Auto zur Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate und weiter nach Dubai. Doch schon in Istanbul endete die Reise vorerst. Franjo meldete sich dort am Flughafen: «Bin seit fast 18 Stunden gefangen am Flughafen.» Mit roten Augen und sichtbarer Erschöpfung berichtet er aus der Wartehalle, seine Frau Verona postet ein entsprechendes Video in ihrer Instagram-Story.

«Mein grosses Glück ist Louisa»

Gegenüber «Bild» erklärt die Moderatorin: «Franjo hat in einer Box am Flughafen übernachtet.» Die geplante Route wurde komplett über Bord geworfen. Nun soll er mit dem Flugzeug in den Oman reisen und von dort aus die Weiterreise mit dem Auto antreten. Am frühen Mittwochmorgen ist er dort dann auch tatsächlich angekommen.

1:01 Verona Pooth in Sorge: «Für mich als Mutter ist das unerträglich»

Derweil freut sich Verona Pooth, dass ihr Sohn nicht alleine ist. Louisa (23), die Freundin seines älteren Bruders San Diego (22), stehe ihm zur Seite. «Mein ganz, ganz grosses Glück ist Louisa», sagt Pooth dankbar. Louisa und Rocco halten in der angespannten Situation zusammen.

Die beiden Kinder habe ihr ein kurzes Video aus der Penthouse-Wohnung der Familie. «Hallo Mama, uns geht es gut!», ruft Rocco in die Kamera. Louisa fügt hinzu: «Die Explosionen werden auch immer weniger.» Bis Vater Franjo ankommt, vertreiben sich der Pooth-Sprössling und Louisa die Zeit mit Kartenspielen.