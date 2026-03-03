Trump kündigt Vergeltung an

Nach dem Angriff auf die US-Botschaft in Riad kündigt US-Präsident Donald Trump Vergeltung an. In einem Inteview mit Kellie Meyer von News Nation sagte er, man werde «bald erfahren, welche Vergeltungsmassnahmen für den Angriff auf die US-Botschaft in Riad und für die getöteten US-Soldaten ergriffen werden».

Gegenüber Meyer sagte Trump weiter, er halte einen Einsatz von Bodentruppen für unnötig. Diese würden «nur im Notfall» eingesetzt.

Er mache sich keine Sorgen über mögliche weitere Angriffe auf US-Einrichtungen. «Das gehört zum Krieg dazu», so Trump. Seinen Zielen im Iran komme er «sehr nah». Und weiter: «Wir richten grossen Schaden an, wir werfen sie weit zurück.»

Abschliessend fragte Meyer Trump in ihrem Interview: «Wer hat derzeit die Kontrolle über den Iran?» Die Antwort des US-Präsidenten: «Das werden Sie sehr bald erfahren.»