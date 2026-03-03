Trump kündigt Vergeltung an
Nach dem Angriff auf die US-Botschaft in Riad kündigt US-Präsident Donald Trump Vergeltung an. In einem Inteview mit Kellie Meyer von News Nation sagte er, man werde «bald erfahren, welche Vergeltungsmassnahmen für den Angriff auf die US-Botschaft in Riad und für die getöteten US-Soldaten ergriffen werden».
Gegenüber Meyer sagte Trump weiter, er halte einen Einsatz von Bodentruppen für unnötig. Diese würden «nur im Notfall» eingesetzt.
Er mache sich keine Sorgen über mögliche weitere Angriffe auf US-Einrichtungen. «Das gehört zum Krieg dazu», so Trump. Seinen Zielen im Iran komme er «sehr nah». Und weiter: «Wir richten grossen Schaden an, wir werfen sie weit zurück.»
Abschliessend fragte Meyer Trump in ihrem Interview: «Wer hat derzeit die Kontrolle über den Iran?» Die Antwort des US-Präsidenten: «Das werden Sie sehr bald erfahren.»
Das Wichtigste in Kürze
- Am frühen Samstagmorgen haben Israel und die USA dem Iran mit einem gemeinsamen Angriff den Krieg erklärt und den obersten iranischen Religionsführer Ayatollah Ali Chamenei (†86) getötet
Am Wochenende und am Montag ist im Nahen Osten Folgendes passiert
- Der Iran reagiert mit Gegenschlägen auf Israel, US-Militärbasen in der Region und überzieht zudem die Arabischen Emirate mit Raketenangriffen
USA: Weitere militärische Infrastruktur im Iran zerstört
Die US-Streitkräfte haben bei anhaltenden Angriffen im Iran eigenen Angaben nach weitere militärische Infrastruktur ins Visier genommen. Zerstört worden seien Kommando- und Kontrollzentren der iranischen Revolutionsgarden, iranische Luftabwehrkapazitäten, Raketen- und Drohnenabschussbasen sowie Militärflugplätze, wie das für die Region zuständige US-Kommando im Nahen Osten (Centcom) auf X mitteilte. «Wir werden weiterhin entschlossen gegen unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime vorgehen», hiess es.
Merz trifft Trump in Washington
Der deutsche Kanzler Friedrich Merz (CDU) ist in Washington eingetroffen, um sich mit US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus zu treffen. Das klar dominierende Hauptthema wird der Krieg gegen den Iran sein. Trump und US-Verteidigungsminister Hegseth hatten sich zuvor über mangelnde Unterstützung der europäischen Verbündeten beklagt.
Für das Treffen heute Vormittag (Ortszeit, 17.15 Uhr Schweizer Zeit) sind 30 Minuten im Oval Office angesetzt. Erfahrungsgemäss kann es aber deutlich länger dauern. Anschliessend ist ein gemeinsames Mittagessen geplant.
Mehrere Drohnen in Saudi-Arabien abgefangen
Ein Sprecher des saudi-arabischen Verteidigungsministeriums erklärte auf X, dass allein in der Nähe der Städte Riad und Al-Kharj acht Drohnen abgefangen und zerstört worden seien. Zuvor war bereits bekanntgeworden, dass ein Drohnenangriff eine Explosion und einen Brand in der US-Botschaft in Riad ausgelöst hatte.
Abkommen mit Iran sei «unmöglich» gewesen
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sagte gemäss CNN, es sei «unmöglich» gewesen, mit dem Iran ein Atomabkommen zu schliessen. «Es war schon nach dem zweiten Treffen klar, dass es unmöglich sein würde», zitiert ihn der US-Sender. «Aber wir sind dann noch einmal zum dritten Treffen gegangen, um es ein letztes Mal zu versuchen.» Auch das dritte Treffen sei nicht positiv verlaufen. Dieses fand noch kurz vor den Angriffen statt.
Laut Witkoff schlug die US-Delegation dem Iran einen zehnjährigen Stopp der Urananreicherung vor. «Sie lehnten das ab, was uns in diesem Moment zeigte, dass sie keine andere Absicht hatten, als die Anreicherung zum Zweck der Waffenentwicklung beizubehalten.»
Netanjahu spricht von «schneller und entschlossener Aktion»
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat den Angriff auf den Iran mit dem angeblichen Bau neuer Bunker zum Schutz der iranischen Raketen- und Atomprogramme gerechtfertigt. «Der Grund, warum wir jetzt handeln mussten», sei, dass der Iran nach den Bombardierungen seiner Atomanlagen und seiner Raketenarsenale im vergangenen Jahr mit dem Bau «neuer Anlagen, unterirdischer Bunker» begonnen habe, sagte Netanjahu dem US-Sender Fox News. Das Raketen- und «Atombombenprogramm» wäre sonst «innerhalb von Monaten» unangreifbar gewesen, behauptete Netanjahu.
Wenn man jetzt nicht gehandelt hätte, «hätte man in Zukunft nichts mehr tun können», sagte Netanjahu dem Sender weiter. Israel hatte den Iran bereits im Juni vergangenen Jahres angegriffen. Das US-Militär hatte sich knapp eine Woche später Israel angeschlossen und Irans Atomanlagen bombardiert. «Man könnte meinen, sie hätten ihre Lektion gelernt, aber das haben sie nicht, denn sie sind unverbesserlich. Sie sind völlig fanatisch, was ihr Ziel angeht, Amerika zu zerstören», sagte der israelische Ministerpräsident dem US-Fernsehsender.
Es werde jedoch kein «endloser Krieg» werden, so Netanjahu weiter. «Es kann einige Zeit dauern, aber es wird keine Jahre dauern.» Er sprach von einer «schnellen und entschlossenen Aktion». Man müsse dem iranischen Volk ermöglichen, seine eigene demokratisch gewählte Regierung zu bilden.
Raketenalarm auch in Bahrain
In Bahrain ist in der Nacht auf Dienstag ebenfalls Raketenalarm ausgelöst worden. «Die Sirene wurde ausgelöst», teilte das Innenministerium auf X mit. «Bürger und Anwohner werden dringend gebeten, Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben.»
«Ich habe grosse Angst um meine Familie»
Ein Blick-Leser, er will anonym bleiben, befindet sich zurzeit mit seiner Familie auf der Insel Saadiyat, unweit des Hafens von Abu Dhabi. Um kurz nach 2.30 Uhr (Ortszeit) erhielt er auf seinem Smartphone einen Notfallalarm. Wegen möglicher Raketengefahr solle er sofort Schutz im nahegelegendsten Gebäude suchen.
Die Familie hält sich in ihrem Hotelzimmer auf. «Man sagt uns, wir sollen im Zimmer bleiben und weg von den Fenstern bleiben», schildert er die Lage gegenüber Blick. Er und seine Frau haben sich mit dem vierjährigen Sohn und der einjährigen Tochter ins Badezimmer zurückgezogen. «Ich habe grosse Angst um meine Familie», sagt er.
Beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat er bereits ein Gesuch gestellt. Die Antwort: «Das EDA führt keine organisierte Ausreise für Schweizer Staatsangehörige durch.» Der Mann fühlt sich im Stich gelassen.
Tausende Schweizer sitzen derzeit wegen des Kriegs fest. Viele von ihnen sind enttäuscht über die aus ihrer Sicht unzureichende Unterstützung des EDA.
Kuwait meldet feindliche Angriffe
Die kuwaitische Armee meldet derweil ebenfalls feindliche Angriffe. In einem Statement auf X heisst es: «Der Generalstab der Armee gibt bekannt, dass die Streitkräfte derzeit mit einer Welle von Raketen und Drohnen konfrontiert sind, die im Luftraum des Staates Kuwait entdeckt wurden, und ihre Missionen zur Bekämpfung und Abwehr dieser Raketen und Drohnen durchführen.»
Der Generalstab bekräftige seine uneingeschränkte Bereitschaft, allen Bedrohungen zu begegnen, um den Schutz des Landes und des Luftraums sowie die Sicherheit der Bürger und Einwohner zu gewährleisten.
Weitere Explosionen in Riad
Unterdessen hat es laut Reuters-Chefkorrespondent Timour Azhari zwei weitere Explosionen im Diplomatenviertel von Riad gegeben.
US-Botschaft in Riad bestätigt Drohnenangriff
Ein Sprecher des saudi-arabischen Verteidigungsministeriums bestätigt, dass die US-Botschaft in Riad von zwei Drohnen angegriffen wurde. Er spricht allerdings von einem «begrenzten Brand» und einem «geringfügigen Sachschaden am Gebäude».
Eine Bilanz zur neuen Eskalation im Nahen Osten: