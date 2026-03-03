DE
Bilder zeigen lange Schlangen im Terminal
Heimreise-Chaos am Flughafen Dubai

Tausende Touristen sitzen in Folge des Iran-Kriegs nach wie vor im Nahen Osten fest. Inzwischen haben die grossen Fluggesellschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten jedoch den Flugbetrieb im begrenzten Umfang wieder aufgenommen. Blick berichtet live.
Publiziert: 10:07 Uhr
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
1/2
Tausende Touristen warten im Nahen Osten darauf, endlich heimfliegen zu können.
Foto: X Screenshot
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk
10:03 Uhr

Bist du am Flughafen? Melde dich bei uns!

Die grossen Fluggesellschaften aus den Emiraten – darunter Emirates, flydubai und Etihad Airways – haben begonnen, den Flugbetrieb langsam wieder aufzunehmen.

Von den Drehkreuzen in Dubai und Abu Dhabi sind bereits erste Flüge gestartet. Bist du in Dubai oder Abu Dhabi gestrandet und kannst nun endlich nach Hause fliegen? Dann melde dich via Formular bei uns.

vor 18 Minuten

Flieger treffen in Dubai ein

Bild: Screenshot dubaiairports

Auch bei den Ankünften zeigt sich wieder Dynamik am Flughafen Dubai. Laut der Flughafen-Webseite werden am Dienstagmittag einige Flieger etwa aus Russland erwartet. Mit Verspätung traf gegen 14 Uhr Ortszeit ein Passagierflugzeug aus Moskau in Dubai ein. 

Auch einfliegende Flugzeuge landen wieder in Dubai, wie etwa dieser Flieger aus Moskau am Dienstagmittag (Ortszeit).
vor 36 Minuten

Dichtes Gedränge am Flughafen Dubai

Bild: Screenshot Tiktok

Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen wie sich Tausende Touristen am Flughafen Dubai zusammendrängen. Sie hoffen auf eine baldige Heimreise, doch gewiss ist eine Heimkehr nicht für alle. Der Flughafen hat seinen Betrieb nur beschränkt aufgenommen. Noch immer sind zahlreiche Flugverbindungen gestrichen. 

Bild: Screenshot X
vor 50 Minuten

Büssi und Miras auf dem Weg nach Zürich

Das Boarding für den Flug von Stefan Büsser von Abu Dhabi nach Zürich läuft aktuell.

SRF-Comedian Stefan Büsser und Reality-TV-Star Elena Miras waren beide im Abu Dhabi – und sind jetzt auf dem Weg in die Schweiz. Gegenüber Blick bestätigt Büssi, dass das Boarding für den Flug EX141 läuft, er soll planmässig um 18.20 Uhr in Zürich landen.

Als die Lage im Nahen Osten eskalierte, hatte sich Büsser zunächst nichts dabei gedacht, da er nicht davon ausging, dass Abu Dhabi Kriegspartei sei, erzählte er Blick. «Als dann die ersten Raketen über unseren Köpfen abgeschossen wurden, änderte sich das natürlich schlagartig», so Büsser. Nun ist er jedoch voller Hoffnung, endlich zurückkehren zu können. 

vor 56 Minuten

Flughafen Dubai mit begrenztem Flugbetrieb

Screenshot

Auf der Webseite des Flughafen Dubai werden einige Flüge am Dienstagmittag als «on time» gelistet – etwa nach Hamburg, Frankfurt, Rom und Milan. Andere sind weiterhin gestrichen. 

10:16 Uhr

Hebt mein Flieger nun ab? Emirates-SMS sorgt für Verwirrung

Passagiere der Fluggesellschaft Emirates erhalten aktuell vermehrt SMS von der Airline. Darin werden ihnen aktuelle Informationen zu ihrem Flugstatus geliefert. Doch diese weichen oftmals von den Angaben auf den Seiten der Flughäfen ab. 

Eine Leserin berichtet etwa, dass ihr Flug laut Emirates-SMS gestrichen wurde, auf der Seite des Flughafen Dubai jedoch als «on time» angezeigt werde. Das sorgt auch für viel Verwirrung bei wartenden Passagieren an den Flughäfen. «Stellt euch vor – oder besser nicht – was sich dort abspielt», meint sie. 

10:10 Uhr

Flüge machen sich zu verschiedenen Zielen auf

Der Flugbetrieb am Flughafen Dubai scheint wieder an Fahrt aufzunehmen. Flieger machen sich an verschiedene Ziele auf. Etwa nach Istanbul oder den Flughafen Lüttich in Belgien. 

Dieser Flieger hat Istanbul zum Ziel. Bild: Flightradar

Einige Länder haben bereits Rückführungen geplant. Am Montag holte etwa Italien die ersten 98 Staatsbürger heim. 

Für diesen Flieger geht es von Dubai nach Belgien.&#10;Bild: Flightradar

In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind nach EDA-Angaben zurzeit rund 4300 Schweizer Reisende über die Travel-Admin-App des Bundes registriert. Das EDA führe keine organisierten Rückreisen durch. Man verweist stattdessen auf den regulären Linienverkehr: Schweizer Staatsbürger sollen in erster Linie kommerzielle Flüge nutzen, sobald diese wieder aufgenommen werden.

09:57 Uhr

Tausende Touristen hoffen auf eine baldige Heimreise

Bild: Screenshot X

Zehntausende Touristen sind im Nahen Osten gestrandet. Am Flughafen Dubai bilden sich lange Warteschlangen. Touristen drängen sich aneinander, unsicher, ob ihr Flieger überhaupt abhebt. Der Reiseveranstalter Tui etwa beginnt am Dienstag mit der Rückführung seiner Kunden nach Deutschland. Doch bei vielen Reisenden ist die Heimkehr noch ungewiss, denn die Rückreise obliegt grösstenteils den Fluglinien. 

09:52 Uhr

Erste Flüge starten am Dienstagmorgen von Dubai

Bild: Flightradar

Auf der Plattform Flightradar sieht man, wie immer mehr zivile Maschinen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien abheben. Die Flugrouten gehen weit in den Süden über die arabische Halbinsel in Richtung Europa. Von Dubai sind am Dienstagmorgen etwa Flieger in Richtung Manchester, London und Paris gestartet.

Ende des Livetickers
      Meistgelesen