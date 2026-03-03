Bist du am Flughafen? Melde dich bei uns!

Die grossen Fluggesellschaften aus den Emiraten – darunter Emirates, flydubai und Etihad Airways – haben begonnen, den Flugbetrieb langsam wieder aufzunehmen.

Von den Drehkreuzen in Dubai und Abu Dhabi sind bereits erste Flüge gestartet. Bist du in Dubai oder Abu Dhabi gestrandet und kannst nun endlich nach Hause fliegen? Dann melde dich via Formular bei uns.