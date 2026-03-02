Darum gehts
- 1500 Schweizer in 15 Ländern wegen Nahost-Krieg gestrandet, Flüge gestrichen
- TCS meldet Betroffenheit durch iranische Angriffe auf Drehkreuze
- EDA plant keine organisierten Ausreisen, Medienkonferenz um 12.30 Uhr
Marianne Jenni, Direktorin der Konsularischen Direktion im EDA, informiert zu Schweizer Staatsangehörigen, die sich in der Krisenregion aufhalten.
Wegen des Kriegs im Nahen Osten sind seit Samstag zahlreiche Flüge annulliert worden. Von den iranischen Angriffen auf wichtige Drehkreuze in der Region sind auch rund 1500 Schweizerinnen und Schweizer betroffen, wie der TCS am Sonntag mitteilte. Die festsitzenden Reisenden befinden sich demnach in 15 verschiedenen Ländern.
Das Aussendepartement (EDA) von Bundesrat Ignazio Cassis (64) organisiert derzeit keine Ausreisen für Schweizer Staatsangehörige. Wie sollen sich die Betroffenen verhalten? Und welche Unterstützung erhalten sie vor Ort? Marianne Jenni, Direktorin der Konsularischen Direktion im EDA, informiert dazu um 12.30 Uhr an einer Medienkonferenz. Blick berichtet live.