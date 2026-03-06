Das bewegte Leben der Familie Pooth

Kaum eine deutsche Promi-Familie sorgt so regelmässig für Schlagzeilen wie die Pooths – im Guten wie im Schlechten. Aus der Boulevardpresse sind sie nicht wegzudenken. Grund genug, die vier Familienmitglieder einmal genauer vorzustellen.

Die Pooths sorgen immer wieder für Schlagzeilen, positiv und negativ

Franjo Pooth erhielt 2009 Bewährungsstrafe wegen Bestechungsskandals mit Sparkasse

Familie Pooth ist aus der Boulevardpresse nicht wegzudenken: Immer wieder sorgt sie mit der ein oder anderen Geschichte für Schlagzeilen. Dabei erleben Verona Pooth (57), ihr Mann Franjo (56) und ihre Söhne San Diego (22) und Rocco (14) nicht nur die Sonnenseite eines Lebens im Rampenlicht – es hat über die Jahre auch einige Skandale und Negativschlagzeilen gegeben.

Blick stellt euch die Familie vor – inklusive der Höhen und Tiefen, die sie schon durchlebten.

Vom TV-«Dummchen» zur Business-Frau

Bereits mit 15 Jahren begann Verona Pooth, damals noch Feldbusch, zu modeln, ehe sie in den 90er-Jahren mehrere Schönheitswettbewerbe gewann – darunter «Miss Germany» und «Miss Intercontinental World». Bei RTL 2 moderierte sie Ende der 90er die Erotikshow «Peep!». Es folgten Werbespots und zahlreiche TV-Auftritte. Besonders in Erinnerung bleibt ihr Werbespruch «Da werden Sie geholfen!» für die Telefonauskunft «Telegate».

Vor allem ihre Ehe mit Dieter Bohlen (72) war es, die die damals 28-Jährige 1996 bekannt machte. Sie heirateten in Las Vegas (USA) – und trennten sich nach nur vier Wochen. Es folgte eine öffentlich ausgetragene Scheidung, nachdem Pooth angab, von Bohlen geschlagen worden zu sein – ein riesiger Boulevard-Skandal.

Plötzlich verlor sie ihr «Lebenswerk»

Pooth schrieb mit ihrem «Dummchen»-Image eine Erfolgsgeschichte und wurde zur erfolgreichen Unternehmerin. Leicht hatte sie es all die Jahre aber nicht immer. 2021 kam es zu einem erschreckenden Vorfall: Bei einem Einbruch wurde Pooths Schmuck gestohlen, darunter ihr Hochzeitsschmuck. Der Fall ist bisher nicht aufgeklärt, die Täter nicht gefasst. Ein grosser Schock für Verona Pooth: «Mir geht es gerade nicht gut. Ich habe über fünfundzwanzig Jahre mein ganzes Geld in Schmuck investiert. Das war mein Lebenswerk», sagte sie der «Bild».

Anfang 2026 zieht Pooth nun vor Gericht: Sie fordert 700'000 Euro von einer Maklerfirma, die sie bei Abschluss eines Versicherungsvertrages falsch beraten haben soll, so, dass sie nur einen Teil des Diebstahlschadens ersetzt bekam.

Franjos Bestechungsskandal

Nach 4 Jahren Beziehung heiratete Verona 2004 Franjo Pooth. 2003 hatte der Unternehmer die Maxfield GmbH gegründet, die unter anderem MP3-Player vertrieb. Durch Auftritte in Talkshows und in der Presse – teils mit seiner Frau – machte er das Unternehmen bekannt. 2008 musste er plötzlich wegen Überschuldung Insolvenz anmelden. 461 Gläubiger forderten insgesamt 27 Millionen Euro.

Es kam zum Skandal: Im Zuge der Insolvenz stellte sich heraus, dass Pooth einen Kredit in Höhe von 9,3 Millionen Euro durch Bestechung erlangt hatte – trotz seiner hohen Verschuldung. Er gestand, Vorstandsmitglieder der Sparkasse mit hochwertigen Fernsehern im Wert von über 9000 Euro bestochen zu haben. Ausserdem soll er einen britischen Handelsvertreter mit 20'000 Euro bestochen haben, damit dieser ihn gegenüber Mitbewerbern bevorzugte.

2009 wurde Pooth wegen Bestechung und weiterer Vergehen zu einem Jahr Haft auf Bewährung sowie zur Zahlung von 100'000 Euro an den Insolvenzverwalter verurteilt. Die Affäre sorgte für grosse mediale Aufmerksamkeit für die ganze Pooth-Familie, die bis zu ihrem Umzug nach Dubai (UAE) 2025 in Meerbusch (D) lebte.

So bekannt sind ihre Söhne jetzt schon

2003 wurde der erste Pooth-Sohn San Diego geboren. Er arbeitet heute als Model und Influencer. Schon als Teenager tauchte er hier und da in Shows an der Seite seiner Mutter auf. Seinen ersten Modeljob hatte er mit 14 Jahren. Mit seinem Vater zusammen gründete er ein Modelabel: «Thunder Studios».

Vor ein paar Jahren noch strebte San Diego eine Profi-Golf-Karriere an. An der IMG Academy in Florida (USA) absolvierte er sogar eine professionelle Ausbildung. 2024 überlegte er es sich jedoch anders und kehrte nach Deutschland zurück, um in Berlin Business Management & Entrepreneurship zu studieren. Nebenher baut er seine Modelkarriere weiter aus. Bei der RTL-Show «Let’s Dance» tanzte er sich 2025 auf den ersten Platz.

Der jüngste Pooth-Spross Rocco wird von seinen Eltern weitestgehend aus dem Rampenlicht herausgehalten. Vor wenigen Tagen jedoch sorgte er für grosse Schlagzeilen: Vater Franjo versuchte verzweifelt, zu seinem 14-jährigen Sohn nach Dubai zu gelangen, der aufgrund der aktuellen Krisenlage dort festsass. Zum Glück konnte Franjo ihn nach der strapaziösen Reise bald erreichen und sicher in die Arme schliessen.