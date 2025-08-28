Verona Pooth zieht mit ihrer Familie nach Dubai. Die TV-Ikone erfüllt sich damit einen lang gehegten Traum und möchte mehr Zeit mit ihrem Sohn verbringen. Sie lobt die Sicherheit und den Service in der Wüstenstadt – mit dieser Ansicht ist sie nicht alleine.

1/6 Verena Pooth ist nach Dubai gezogen – auch, um mehr Zeit mit Sohn Diego verbringen zu können. Foto: Instagram

Darum gehts Verona Pooth zieht mit Familie nach Dubai um

Pooth schätzt Sicherheit und Anonymität in der Wüstenmetropole

Bushido lebt seit drei Jahren mit Familie in Dubai Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

TV-Persönlichkeit Verona Pooth (57) hat einen bedeutenden Schritt in ihrem Leben gewagt. Die deutsche Schauspielerin ist mit ihrer Familie nach Dubai umgezogen. Wie die «Bunte» schreibt, hat Pooth ihren langjährigen Wohnsitz in Düsseldorf aufgegeben, um sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten niederzulassen.

In einem Gespräch mit der Zeitschrift erklärt sie ihre Motivation: «Ich habe beruflich schon so viel erreicht in meinem Leben. Nur das mit dem Ausland war mir bis jetzt noch nicht gelungen.» Ursprünglich hatte sie von einem Leben in Los Angeles geträumt, entschied sich jedoch aufgrund der einfacheren Umsetzbarkeit für Dubai.

Pooth strebt Veränderungen an

Die Entscheidung für den Umzug basiert auf mehreren Faktoren. Pooth schätze besonders die hohe Sicherheit und den ausgezeichneten Service in der Wüstenmetropole. Zudem geniesse sie die Anonymität, die ihr das Leben dort bietet. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Möglichkeit, mehr Zeit mit ihrem Sohn Rocco (14) zu verbringen, bevor auch er das Elternhaus verlässt.

Pooth strebe als selbsternannter Workaholic nach jahrzehntelanger intensiver Arbeit zudem eine Veränderung in ihrem Leben an. Der Umzug nach Dubai ermögliche ihr, ihre Prioritäten neu zu setzen und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.

Verona Pooth ist Mutter von zwei Söhnen, Rocco und Diego (21), die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Franjo (56) hat. Während sie selbst kürzlich in der Sat.1-Realityshow «Villa der Versuchung» zu sehen war, konnte ihr älterer Sohn Diego die neueste Staffel der Tanzsendung «Let's Dance» für sich entscheiden.

In Dubai trifft sie auf weitere deutsche Stars

Bereits seit drei Jahren lebt Rap-Star Bushido (46) mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (43) und den gemeinsamen Kindern in der Wüstenmetropole – ein RTL-Team begleitet sie bei ihrem Leben im Emirat. Grund der Auswanderung: Der Rapper war in den «Abou-Chaker-Clan»-Affäre verwickelt. Der Clan besteht aus zwölf arabischen Grossfamilien, von welchen einige Mitglieder als hochkriminell gelten. Im März 2018 bricht der Rapper seine Verbindungen zu dem Clan ab. Nach dem Bruch der Freundschaft war der Künstler Zeuge gegen den Clan und kam so zu vier Jahren Gerichtsverhandlungen und Personenschutz. Der Personenschutz wurde im Rahmen des Zeugenschutzprogramms gerichtlich verordnet und mit Steuern bezahlt.