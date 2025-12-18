Als Verona Pooth über ihre Weihnachtspläne spricht, rutscht ihr eine unangenehme Wissenslücke heraus. Offenbar ist ihr schleierhaft, wann genau Weihnachten ist – sie feierte fünf Tage zu früh.

Darum gehts Verona Pooth feiert Weihnachten traditionell bei ihrer Schwiegermutter in Deutschland

Indisches Essen statt Knödel und Gans: Butter Chicken als Weihnachtsessen

Pooth moderierte von 1996 bis 1999 die Erotikshow «Peep!» auf RTL

Sophie Ofer

Bei Verona Pooth (57) geht es diese Weihnachten traditionell zu und her. Sie verbringe die Feiertage diesmal nicht in ihrer Wahlheimat Dubai, wie die Moderatorin im «Bild»-Interview verrät. Pooth lebt neuerdings mit ihrer Familie in dem arabischen Emirat.

Stattdessen soll die Weihnachtsfeier dieses Jahr bei ihrer Schwiegermutter «Elkelein» (Elke Pooth, Anm. d. R.) stattfinden, erklärt sie: «In ihrem schönen Anwesen. Mit klassischer Musik von Pavarotti. Alle ziehen sich schön an, die Tafel glänzt.» Weihnachten wie im Bilderbuch also. Statt Knödel und Gans gebe es aber diese Weihnachten zur Abwechslung indisches Essen.

«Nur Sie haben mich am 19. Dezember gebucht»

Ehemann Franjo Pooth (56) und der gemeinsame Sohn San Diego (22) sollen erstmals für die Familie kochen. «Und zwar gibt's Butter Chicken», verkündet Verona Pooth im Interview. Auf die Frage, an welchem der Weihnachtstage das indische Gericht zubereitet werden soll, reagiert Pooth mit einem Lachen.

«Das kann man mich nicht so fragen. Ich weiss ja nicht mal, an welchen Tagen Weihnachten ist.» Das war wohl kein Scherz. Denn ihr Unwissen habe sie schon mal in eine unangenehme Situation gebracht. «Ich habe den Weihnachtsmann für den 19. Dezember bestellt. Als der Student ankam, sagte ich: Sie haben doch bestimmt Stress heute?» Doch dieser habe nur erwidert: «Ne, gar nicht, weil Sie die Einzige sind, die mich am 19. gebucht hat.»

In der Rolle des naiven Dummerchens ist Pooth seit Beginn ihrer Karriere ziemlich unschlagbar. Über die Jahrzehnte sind so auch einige kultige Sprüche zusammengekommen.

«Überall auf der Welt tanzen Männer nach den Frauen der Pfeifen»

So lautet einer von Pooths legendärsten Versprechern. Heute kann die Moderatorin noch immer darüber lachen. «Ich hab tatsächlich so einen Quatsch geredet», sagte sie 2020 in der RTL-Sendung «Guten Morgen Deutschland», in der sie anlässlich ihres 50. Geburtstags zu Gast war. Dort wurden ihr alte Ausschnitte aus der Erotikshow «Peep!» gezeigt, die Pooth von 1996 bis 1999 moderierte.

«Meine Naivität ist eine Marktlücke»

Mit ihrer markanten Stimme und Werbesprüchen wie «Da werden Sie geholfen» brannte sich Pooth in den 1990er- und 2000er-Jahren ins öffentliche Gedächtnis ein. «Meine naive Art ist eine Marktlücke», habe sie einmal über ihr Geschäftsmodell verraten, wie unter anderem «Zeit» berichtet. Ebenso häufig wird Pooth mit dem Spruch «Ich bin ein amüsanter, erfolgreicher Unterhaltungsfaktor» zitiert.

«Du hast deine Kinder auch relativ schnell hintereinander bekommen. Es waren, wenn ich mich richtig erinnere, nur zwei Monate dazwischen»

Auch dieses Zitat stammt aus Verona Pooths Zeit als Moderatorin der RTL-II-Erotiksendung «Peep!». Aufgrund der Presseskandale, die ihre Scheidung von Dieter Bohlen (71) begleiteten, erlangte die Show immer grössere Bekanntheit.

«Ich fühl’ mich eigentlich ganz schlau, und das ist ja entscheidend.Denn schliesslich lebe ich ja 24 Stunden mit mir»

Das gab Pooth 2020 in der RTL-Sendung «Bin ich schlauer als Verona Pooth?» zum Besten. Das Format «Bin ich schlauer als …?» wurde von Günther Jauch (69) moderiert, der sich in jeder Folge jeweils einem Promi in Sachen Intelligenz stellen musste. Mit ihrer Aussage gab Pooth gleich zu Beginn einen Hinweis, wohin die Reise an diesem Abend intellektuell gehen würde.

«Wieso? Es ist doch ein weisses Kreuz auf rotem Hintergrund»

Auf Instagram teilte Verona Pooth ihren Fans vor einigen Jahren mit, wie sehr sie sich auf die Ferien in der Schweiz freut. Blöd nur, dass sie das falsche Flaggen-Emoji dazu postete: Anstelle des Schweizerkreuzes wählte sie das Emoji der dänischen Flagge. Nachdem die Fans sie auf den Fehler aufmerksam machen, nimmt sie ihren Fehler mit Humor. «Wieso? Es ist doch ein weisses Kreuz auf rotem Hintergrund», mimt sie die Unwissende. Danach gesteht sie ein, dass so ein Fehler «irgendwie typisch» für sie sei.

«Die Leute versuchen immer, hinter meine Fassade zu gucken. Aber da ist nichts»

Obwohl der genaue Ursprung dieses Zitats nicht eindeutig bekannt ist, wird Pooth immer wieder mit diesem kultigen Spruch zitiert. Es dürfte aus den frühen Jahren ihrer Karriere stammen, womöglich auch aus der Sendung «Peep!». Es veranschaulicht, wie Pooth es immer wieder geschafft hat, mit ihrem bewussten Dummerchen-Image von sich reden – und aus sich selbst eine Multi-Millionärin zu machen.