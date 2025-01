Tanzt sich Diego Pooth aus dem Schatten seiner Mutter?

1/5 Diego begleitete seiner Mutter Verona Pooth schon früh zu Veranstaltungen und ist das Leben im Rampenlicht gewohnt. Nun will er solo durchstarten. Foto: IMAGO/Eventpress

Auf einen Blick Diego Pooth nimmt an «Let's Dance» teil und emanzipiert sich

Verona Pooths Sohn war Model, Golfer und strebt Unternehmerkarriere an

21-jähriger Diego studiert in Berlin und lief 2024 bei Modewoche Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Als ältester Sohn von TV-Star Verona Pooth (56) und ihrem Mann Franjo (55) stand Diego Pooth (21) schon früh im Fokus der Öffentlichkeit. Allein seiner besonderer Name, der vollständig San Diego lautet, versprach von Anfang an, dass hier womöglich der nächste Promi heranwächst. TV-Shows an der Seite seiner Mutter, Modeljobs, Golfkarriere und Fitnessheld - Diego hat schon vieles ausprobiert. Mit seiner Teilnahme an der RTL-Show «Let's Dance» (Starttermin noch unbekannt) könnte er sich nun endgültig von Mama Verona emanzipieren.

«Ich freue mich tierisch auf die Zeit»

«Bei ‹Let's Dance› werde ich definitiv meine Komfortzone verlassen müssen, um zu überzeugen», wird er von dem Kölner Privatsender zitiert. «Das fehlende Talent werde ich mit hartem Training und viel Disziplin aufarbeiten. Auf meine Tanzpartnerin wartet leider sehr viel Arbeit, aber ich freue mich tierisch auf die Zeit!» Mangelnde Fitness dürfte dabei nicht das Problem sein. In den USA strebte er lange eine Karriere als Golfprofi an. Wie auf seinem Instagramprofil zu sehen ist, ackert er auch gerne im Gym und hat sich beachtliche Muskeln trainiert.

Neben seiner Mutter stand Diego schon früh auf den roten Teppichen - und möchte anscheinend auch gerne in ihre Fussstapfen treten. Zusammen mit Verona Pooth nahm er schon an etlichen TV-Projekten teil, etwa 2019 in der Kochshow «Grill den Henssler», 2020 bei «Die Hitwisser» und 2021 in der «80er-Show». Für «Hot oder Schrott» betätigten sie sich auch schon als Allestester. Auch in der RTL-Show «Comeback oder weg?» wirkten sie gemeinsam mit. 2020 plauderte das Mutter-Sohn-Duo im Podcast «Poothcast».

Auftritt bei der Modewoche in Mailand

Auch jenseits der Fernsehbranche sammelte Diego Erfahrung im Rampenlicht. Neben seinem Studium verdient er sich Geld als Model. Seit 2023 steht er bei der renommierten Agentur Elite unter Vertrag. Im Februar 2024 lief er für Philipp Plein (46) bei der Mailänder Fashion Week.

Während der Corona-Pandemie war Diego Pooth im Jahr 2021 nach Florida gezogen, um dort Profi-Golfer zu werden. Zwei Jahre später machte er an der Elite-Sport-Akademie «IMG» seinen Abschluss. Inzwischen ist er in seine Heimat Deutschland zurückgekehrt, um in Berlin «Digital-Entrepreneurship» zu studieren. Denn eine Zukunft als Unternehmer kann er sich auch vorstellen.

Kann er so erfolgreich wie Boris-Becker-Tochter Anna werden?

Die beliebte RTL-Show ist nun seine erste eigene grosse TV-Show - ohne Mama Verona an seiner Seite. Dass die Sendung ein gutes Sprungbrett sein kann, bewies zum Beispiel Boris-Becker-Spross Anna Ermakova (24). Mit ihrem Sieg 2023 konnte sie sich von dem übergrossen Schatten ihres Vaters befreien, zog danach einen Jury-Job bei «Das Supertalent» an Land und veröffentlichte mehrere Songs.