Verona Pooth begeistert Fans mit Bikini-Video

Verona Pooth geniesst ihren Urlaub in Thailand. Ein Video, das sie am Strand ind Badekleidung zeigt, löst auf Instagram Begeisterungsstürme aus.

Fans bewundern ihre Figur, vergleichen sie mit einer 20-Jährigen.

Über 700'000 Instagram-Follower verfolgen ihre sportlichen und modischen Beiträge.

Verona Pooth (57) sonnt in Thailand – und ihre Followerinnen und Follower kommen auf Social Media aus dem Staunen nicht heraus. Die «The Masked Singer»-Jurorin teilt auf Instagram ein Video, das sie ausgelassen am Strand zeigt. Unterlegt mit Madonnas «La Isla Bonita» tanzt Pooth am Meer, lächelt in die Kamera und lässt die Hüften kreisen. «Meine persönliche La Isla Bonita», schreibt Pooth zu dem Beitrag.

Dabei präsentiert sie sich in einem schwarz-weiss gepunkteten Bikini, kombiniert mit einem sandfarbenen Häkel-Bolero und passendem Wickelrock. Ihre über 700'000 Follower sind begeistert. «Über 30 Jahre von Gott mit einer göttlichen Figur gesegnet», kommentiert ein Nutzer. Ein anderer schwärmt: «Eine Figur wie eine 20-Jährige.»

Wo ist Franjo?

Die zweifache Mutter, deren Sohn Diego Pooth (22) einst den Tanzwettbewerb «Let’s Dance» gewann, zeigt sich auf Instagram regelmässig sportlich und modisch.

Erst vor Kurzem zog die Moderatorin nach Dubai – ohne ihren Ehemann Franjo Pooth (56). Ob er sie bei ihrem Thailand-Trip begleitet oder gar hinter der Kamera steht, ist nicht bekannt. Doch eines ist gewiss: Verona Pooth weiss, wie sie ihre Fans mit Urlaubsgrüssen verzaubert.