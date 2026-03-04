DE
FR
Abonnieren
«Bin seit 18 Stunden in Istanbul gefangen»
1:00
Franjo Pooth:«Bin seit 18 Stunden in Istanbul gefangen»

Gefährliche Reise nach Dubai
Franjo Pooth kann seinen Sohn wieder in die Arme schliessen

Franjo Pooth machte sich nach Dubai auf, um seinen 14-Jährigen Sohn Rocco aus der Gefahrenzone zu holen. Verona Pooth bangte währenddessen um Ehemann, Sohn und enge Bekannte. Nun kann sie vorerst aufatmen: Franjo Pooth ist bei Rocco angekommen.
Publiziert: 16:51 Uhr
|
Aktualisiert: 16:56 Uhr
Kommentieren
1/7
Verona Pooth kann aufatmen.
Foto: imago/Stephan Wallocha

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Franjo Pooth erreicht Dubai sicher, Sohn Rocco und er glücklich vereint
  • In einer Box am Flughafen Istanbul übernachtet
  • Familie Pooth zog erst 2025 ins Luxus-Penthouse in Dubai
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

Aufatmen bei Verona Pooth (57). Ihr Ehemann Franjo Pooth (56) ist sicher in Dubai angekommen und kann Sohn Rocco (14) wieder in die Arme schliessen.

Auf Instagram teilt die Moderatorin den rührenden Moment, als Vater und Sohn eine innige Umarmung teilen. «Ich danke dem Universum, dass sie wohlauf sind», schreibt Verona Pooth zu drei Bildern.

Mehr zur Situation in Dubai
Lufträume wegen Iran-Kriegs weiter gesperrt
Iran
Lufträume wegen Iran-Kriegs weiter gesperrt
US-Konsulat in Dubai steht in Flammen
0:07
Videos kursieren im Netz
US-Konsulat in Dubai steht in Flammen
Wo steckt Franjo Pooth?
Mit Video
Er will zu Sohn Rocco in Dubai
Franjo Pooth musste in einer Box übernachten
So kontern Dubai, Oman und die Saudis die Mullah-Attacken
Analyse
Rundumschlag mit Folgen
Wie Dubai, Oman und die Saudis die Mullah-Attacken kontern

Alle sind wohlauf

Auch Luisa (23), die Freundin von Pooths älteren Sohn San Diego (22) war vor Ort und passte gut auf Rocco Pooth auf. «Luisa war in dieser Zeit auch mein Kind. Ihre Familie hat sie voller Angst vermisst, aber sie war der Fels in der Brandung für Rocco», so das Model weiter. Die Situation habe ihr gezeigt, wie schnell sich die Dinge ändern können. «Niemand ist wirklich sicher», sinniert sie.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Zwischendurch war Rocco sogar krank, verrät Verona Pooth auf Instagram. Doch Luisa hat sich um ihn gekümmert, wie eine Mutter. «Roccolito ist ein tough cookie. So habe ich ihn erzogen: Geht nicht, gibt’s nicht. Für alles gibt es eine Lösung. Luisa und Rocco haben die Stellung gehalten – mutig und stark. Als Rocco krank wurde und drei Infusionen brauchte, hat Luisa sich um ihn gekümmert und beide haben sich nichts anmerken lassen, damit wir uns in Deutschland nicht noch mehr sorgen», schreibt die TV-Persönlichkeit.

Pooths wohnen erst seit 2025 in Dubai

Erst vor wenigen Monaten waren die Pooths in ein Penthouse in Dubai gezogen. Wegen eines Rechtsstreits hielt sich das Ehepaar in Deutschland auf, als der Angriff auf Dubai losging und plötzlich keine Flüge mehr gingen. Franjo Pooth machte sich sofort auf, um über verschiedene Wege nach Dubai zu gelangen.

Kein einfaches und vor allem sicheres Unterfangen. Der ursprüngliche Plan sah wie folgt aus: Über Istanbul und Kairo wollte er nach Riad, dann mit einem Fahrer im gepanzerten Auto zur Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate und weiter nach Dubai. Doch schon in Istanbul endete die Reise vorerst. 18 Stunden lang war er am Flughafen gefangen. Übernachtet wurde in einer Box, wie Verona Pooth gegenüber «Bild» verriet. Am frühen Mittwochmorgen war die Reise für Franjo Pooth dann endlich vorbei. Nun ist er wieder mit seinem Sohn vereint und kann die nächsten Schritte planen, ob er mit Luisa und Rocco zurück nach Deutschland reist.

Während der vergangenen Tage gaben Luisa und Rocco den Pooths immer wieder Updates. In einem Video ruft der 14-Jährige seiner Mama zu, dass es ihnen gute gehe und Luisa versichert, dass die Explosionen «auch immer weniger» würden. 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen