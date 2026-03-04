Franjo Pooth machte sich nach Dubai auf, um seinen 14-Jährigen Sohn Rocco aus der Gefahrenzone zu holen. Verona Pooth bangte währenddessen um Ehemann, Sohn und enge Bekannte. Nun kann sie vorerst aufatmen: Franjo Pooth ist bei Rocco angekommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Franjo Pooth erreicht Dubai sicher, Sohn Rocco und er glücklich vereint

In einer Box am Flughafen Istanbul übernachtet

Familie Pooth zog erst 2025 ins Luxus-Penthouse in Dubai War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Aufatmen bei Verona Pooth (57). Ihr Ehemann Franjo Pooth (56) ist sicher in Dubai angekommen und kann Sohn Rocco (14) wieder in die Arme schliessen.

Auf Instagram teilt die Moderatorin den rührenden Moment, als Vater und Sohn eine innige Umarmung teilen. «Ich danke dem Universum, dass sie wohlauf sind», schreibt Verona Pooth zu drei Bildern.

Alle sind wohlauf

Auch Luisa (23), die Freundin von Pooths älteren Sohn San Diego (22) war vor Ort und passte gut auf Rocco Pooth auf. «Luisa war in dieser Zeit auch mein Kind. Ihre Familie hat sie voller Angst vermisst, aber sie war der Fels in der Brandung für Rocco», so das Model weiter. Die Situation habe ihr gezeigt, wie schnell sich die Dinge ändern können. «Niemand ist wirklich sicher», sinniert sie.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zwischendurch war Rocco sogar krank, verrät Verona Pooth auf Instagram. Doch Luisa hat sich um ihn gekümmert, wie eine Mutter. «Roccolito ist ein tough cookie. So habe ich ihn erzogen: Geht nicht, gibt’s nicht. Für alles gibt es eine Lösung. Luisa und Rocco haben die Stellung gehalten – mutig und stark. Als Rocco krank wurde und drei Infusionen brauchte, hat Luisa sich um ihn gekümmert und beide haben sich nichts anmerken lassen, damit wir uns in Deutschland nicht noch mehr sorgen», schreibt die TV-Persönlichkeit.

Pooths wohnen erst seit 2025 in Dubai

Erst vor wenigen Monaten waren die Pooths in ein Penthouse in Dubai gezogen. Wegen eines Rechtsstreits hielt sich das Ehepaar in Deutschland auf, als der Angriff auf Dubai losging und plötzlich keine Flüge mehr gingen. Franjo Pooth machte sich sofort auf, um über verschiedene Wege nach Dubai zu gelangen.

Kein einfaches und vor allem sicheres Unterfangen. Der ursprüngliche Plan sah wie folgt aus: Über Istanbul und Kairo wollte er nach Riad, dann mit einem Fahrer im gepanzerten Auto zur Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate und weiter nach Dubai. Doch schon in Istanbul endete die Reise vorerst. 18 Stunden lang war er am Flughafen gefangen. Übernachtet wurde in einer Box, wie Verona Pooth gegenüber «Bild» verriet. Am frühen Mittwochmorgen war die Reise für Franjo Pooth dann endlich vorbei. Nun ist er wieder mit seinem Sohn vereint und kann die nächsten Schritte planen, ob er mit Luisa und Rocco zurück nach Deutschland reist.

Während der vergangenen Tage gaben Luisa und Rocco den Pooths immer wieder Updates. In einem Video ruft der 14-Jährige seiner Mama zu, dass es ihnen gute gehe und Luisa versichert, dass die Explosionen «auch immer weniger» würden.