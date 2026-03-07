Verona Pooth kann ihren Sohn wieder umarmen

Nach Tagen voller Angst ist das Drama um Verona Pooths Sohn Rocco vorbei. Am Freitagabend landete er mit Papa Franjo in Düsseldorf, nachdem dieser ihn aus dem Kriegschaos in Dubai gerettet hatte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rocco Pooth, 14, nach Kriegschaos in Dubai sicher nach Düsseldorf zurückgekehrt

Vater Franjo Pooth reiste 36 Stunden über Istanbul, Riad und Dubai

Dubai von Raketenangriffen betroffen, Nahost-Krieg erschwerte die Rückkehr War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Es waren turbulente Tage für die Familie Pooth. Der 14-jährige Rocco war während des Kriegschaos in Dubai festgesessen und konnte tagelang nicht nach Deutschland zurückkehren. Am Freitagabend landete er mit seinem Vater Franjo Pooth (56) in Düsseldorf. Am Flughafen fiel Moderatorin Verona Pooth (57) ihrem Sohn überglücklich um den Hals.

Hinter ihnen liegt eine Woche voller Angst. Wegen der unsicheren Lage im Nahen Osten, ausgelöst durch den Krieg im Iran, befand sich Rocco gemeinsam mit Louisa und den Eltern seines besten Freundes in Dubai – ohne seine Eltern. Die Stadt, neuer Wohnort der Familie Pooth, war ebenfalls von Raketenangriffen betroffen.

Papa Franjo Pooth zögerte nicht lange und machte sich auf den Weg, um seinen Sohn zurückzuholen. Seine Reise war beschwerlich: Über Istanbul und Kairo flog er nach Riad in Saudi-Arabien. Von dort reiste er mit dem Auto weiter, überquerte die Grenze zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und erreichte Dubai schliesslich in einem gepanzerten Wagen – nach mehr als 36 Stunden strapaziöser Reise, wie die «Bild» berichtet.