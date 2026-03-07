DE
FR
Abonnieren

Familiendrama überstanden
Verona Pooth kann ihren Sohn wieder umarmen

Nach Tagen voller Angst ist das Drama um Verona Pooths Sohn Rocco vorbei. Am Freitagabend landete er mit Papa Franjo in Düsseldorf, nachdem dieser ihn aus dem Kriegschaos in Dubai gerettet hatte.
Publiziert: 09:09 Uhr
|
Aktualisiert: 09:11 Uhr
Kommentieren
1/4
Die Familie Pooth ist wieder vereint.
Foto: IMAGO/Oliver Langel

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Rocco Pooth, 14, nach Kriegschaos in Dubai sicher nach Düsseldorf zurückgekehrt
  • Vater Franjo Pooth reiste 36 Stunden über Istanbul, Riad und Dubai
  • Dubai von Raketenangriffen betroffen, Nahost-Krieg erschwerte die Rückkehr
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Es waren turbulente Tage für die Familie Pooth. Der 14-jährige Rocco war während des Kriegschaos in Dubai festgesessen und konnte tagelang nicht nach Deutschland zurückkehren. Am Freitagabend landete er mit seinem Vater Franjo Pooth (56) in Düsseldorf. Am Flughafen fiel Moderatorin Verona Pooth (57) ihrem Sohn überglücklich um den Hals.

Hinter ihnen liegt eine Woche voller Angst. Wegen der unsicheren Lage im Nahen Osten, ausgelöst durch den Krieg im Iran, befand sich Rocco gemeinsam mit Louisa und den Eltern seines besten Freundes in Dubai – ohne seine Eltern. Die Stadt, neuer Wohnort der Familie Pooth, war ebenfalls von Raketenangriffen betroffen.

Mehr zur Familie Pooth
Das bewegte Leben der Familie Pooth
Skandale, Bohlen, Dubai
Das bewegte Leben der Familie Pooth
Franjo Pooth kann seinen Sohn wieder in die Arme schliessen
Mit Video
Gefährliche Reise nach Dubai
Franjo Pooth kann seinen Sohn wieder in die Arme schliessen
Wo steckt Franjo Pooth?
Mit Video
Er will zu Sohn Rocco in Dubai
Franjo Pooth musste in einer Box übernachten
So will Papa Franjo seinen Sohn aus Dubai retten
Mit Video
Drama bei Familie Pooth
Papa Franjo will seinen Sohn aus Dubai retten

Papa Franjo Pooth zögerte nicht lange und machte sich auf den Weg, um seinen Sohn zurückzuholen. Seine Reise war beschwerlich: Über Istanbul und Kairo flog er nach Riad in Saudi-Arabien. Von dort reiste er mit dem Auto weiter, überquerte die Grenze zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und erreichte Dubai schliesslich in einem gepanzerten Wagen – nach mehr als 36 Stunden strapaziöser Reise, wie die «Bild» berichtet.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen