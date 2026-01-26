Christina Hänni darf bei «Let's Dance» 2026 nicht mittanzen. Sie wurde vom Sender RTL überraschend nicht ausgewählt, obwohl sie gern dabei gewesen wäre. Sie sei traurig über den Entscheid, erklärt sie auf Instagram.

Am 27. Februar startet die beliebte RTL-Show «Let's Dance» in die nächste Runde. Mit Bianca Heinicke (32) wurde am Wochenende die letzte der tanzfreudigen Prominenten bekannt gegeben. Auch die Liste der Profitänzerinnen und -tänzer, die mit ihren Schützlingen den Titel holen wollen, wurde veröffentlicht. Dabei sucht man einen Namen allerdings vergeblich: Christina Hänni (35).

Auf Instagram äussert sie sich nun dazu, und dabei wird eines deutlich: Der Entscheid, nicht an der Show teilzunehmen, wurde nicht von ihrer Seite aus gefällt. «So, es ist raus. Ich bin dieses Jahr nicht bei ‹Let's Dance› dabei.» Um Spekulationen über ihr Fehlen erst gar keinen Raum zu lassen, fügt sie Folgendes an: «Nein, ich bin nicht schwanger, nein, ich bin nicht in Elternzeit und klar, ich bin wirklich traurig darüber, und nein, ich hab noch keinen Plan, wie es jetzt weitergeht. Aber gute News: Das finden wir gemeinsam raus.» Dem entsprechenden Post fügte sie ein zerbrochenes Herz sowie eine Discokugel bei. Trotz der negativen Nachricht zeigt sie sich im Video bestens gelaunt.

«Es muss insgesamt passen»

Ihr Post hat nach gerade einmal drei Stunden bereits über 400 Kommentare. Grösstenteils wird dort ihr Fehlen in der diesjährigen Staffel bedauert. Doch weshalb hat sich der Sender gegen die in der Schweiz wohnhafte Deutsche entschieden? Lag es an ihrem sehr frühen Ausscheiden 2025? Auf Blick-Anfrage bei RTL heisst es dazu: «Unsere ‹Let’s Dance›-Familie ist mittlerweile sehr gross, sodass wir nicht jedes Jahr alle Profis mitnehmen können. Die Nicht-Teilnahme in diesem Jahr bedeutet natürlich nicht das endgültige Aus. Welche Profis tanzen, hängt in jeder Staffel zum Beispiel auch davon ab, welche Prominenten dabei sind. Es muss insgesamt passen.»

Unter den diesjährigen Teilnehmenden sind unter anderem Entertainer Ross Antony (51), Model Betty Taube (31), Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) und Schauspielerin Esther Schweins (55). Mit dem Ninja-Warrior-Athleten Joel Mattli (31) ist dieses Jahr auch ein Schweizer vertreten.