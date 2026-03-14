Vanessa Borck ist die zweite Kandidatin, die «Let's Dance» verlassen muss. Nach einem enttäuschenden Tango und harter Jury-Kritik ist für die Influencerin am Freitagabend Schluss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vanessa Borck scheidet in der zweiten «Let's Dance»-Liveshow am Freitag aus

Chef-Juror Llambi: «Tanzen kannst du nicht!» Nur 8 Punkte für Tango

Zweite Kandidatin raus: Nach Sonya Kraus muss Borck das Parkett verlassen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Aus der Traum vom «Let's Dance»-Titel: Bereits in der zweiten Liveshow muss Influencerin Vanessa Borck (29) das Tanzparkett räumen. Für Aufsehen sorgt vor allem die gnadenlose Kritik von Chef-Juror Joachim Llambi (61). Seine Worte: «Tanzen kannst du nicht!»

Für ihren Tango zum Lied «I Kissed A Girl» gibts lediglich acht Punkte – ein Tiefpunkt. Eigentlich will Borck mit ihrer Performance eine Steigerung zum ersten Auftritt erzielen, stattdessen wird sie mit einer noch tieferen Punktzahl abgestraft. Llambi vergibt nur einen Punkt, auch Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58) finden keine lobenden Worte für den Auftritt.

«Keine Ausstrahlung»

Im Netz kommt ihr Auftritt ebenfalls nicht gut an. «Keine Ausstrahlung, keine Körperspannung, hochgradig verkrampft und Panik in den Augen», lautet das Urteil eines Fans in den sozialen Medien.

Ein weiterer Nutzer schreibt: «Das hat sooo weh getan beim Zugucken. Konnte nicht mehr hinsehen... Sorry.», Eine andere Zuschauerin kritisiert die fehlende Chemie zwischen Borck und ihrer Tanzpartnerin Victoria Sauerwald (24): «Ich finde, die beiden harmonieren überhaupt nicht, und Vica wirkt eher total genervt von Vanessa.»

Die Tanzreise von Vanessa Borck war von Anfang an holprig. Bereits in der ersten Woche musste sie sich scharfe Kritik anhören. Nun ist ihr Abenteuer bei der Tanzshow vorbei. Nach Moderatorin Sonya Kraus (52) ist sie die zweite Kandidatin, die das Tanzparkett frühzeitig räumen muss.

In der Sendung vom Freitagabend sorgt ein besonderer Moment für Rührung: Der krebskranke Vater von Anna-Carina Woitschack (33) ist extra angereist, um seine Tochter live zu sehen. Die Sängerin ist zu Tränen gerührt.