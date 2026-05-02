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So freuen sich die Hännis auf das Meer
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Mit Camper unterwegs:So freuen sich die Hännis auf das Meer

Regen und Chaos
Hännis reisen mit Tochter in Camper durch Italien

Trotz Regen und chaotischem Start geniessen Luca und Christina Hänni ihre Campingferien in Italien. Die kleine Familie erlebte eine unvergessliche erste Nacht.
Publiziert: 02.05.2026 um 18:24 Uhr
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Aktualisiert: 03.05.2026 um 10:07 Uhr
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Fahren im Camper durch Italien: Luca Hänni, Ehefrau Christina Hänni und ihre gemeinsame Tochter.
Foto: Instagram/Christinahänni

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Luca und Christina Hänni reisen mit Tochter im Wohnmobil durch Italien
  • Holpriger Start, aber erste Nacht entspannt und Camping-Frühstück gelungen
  • 2023 heirateten sie in Italien, Tochter geboren im Juni 2024
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Die Familie Hänni ist gerade auf einem Abenteuer. Gemeinsam mit ihrer bald zweijährigen Tochter fahren Luca (31) und Christina Hänni (36) mit einem Wohnmobil durch Italien. Am Dienstag sind ihre Campingferien gestartet. Seither versorgen der Sänger und die Tänzerin ihre Follower Tag für Tag mit neuen Einblicken.

Der Start war etwas holprig. Nach einer fünfstündigen Fahrt nach Italien mussten sie sich spätabends mit einem «chaotischen» Aufbau auf dem Campingplatz herumschlagen. Trotz Anfangsschwierigkeiten verlief die erste Nacht dann entspannt. «Wir haben toll geschlafen», schwärmt Christina Hänni.

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Für das erste Camping-Frühstück war der Sänger zuständig. Auf dem Speiseplan standen Rösti mit Eiern und Kaffee. Die Tänzerin zeigte sich von den Kochkünsten ihres Ehemanns ganz begeistert.

Kleiner Wermutstropfen: Das Wetter spielte am ersten Tag nicht ganz mit. Davon liess sich die Familie die Laune aber nicht verderben. Mit Gummistiefeln ausgerüstet ging es aufs erste Abenteuer, einen Ausflug an den See. «Ab morgen wird das Wetter dann besser», gab sich Christina Hänni optimistisch. Luca Hänni schreibt in seinem Instagram-Post: «Es macht richtig Spass. Und gegessen wird auf jeden Fall nicht zu wenig.» Nach dem ersten Stop beim Lago Maggiore geht es für die Hännis jetzt weiter in Richtung Meer.

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So lernten sie sich kennen

Die Liebe von Luca und Christina Hänni begann 2020 auf dem Tanzparkett der RTL-Show «Let's Dance». Die beiden tanzten sich damals auf den dritten Platz und entwickelten während der Dreharbeiten Gefühle füreinander. «Ich habe gedacht, wenn das Ganze vorbei ist, dann platzt diese kleine Blase», erinnerte sich Christina Hänni später in einem Podcast.

Stattdessen trat das Gegenteil ein: 2023 heiratete das Paar im malerischen Piemont in Italien. Im Juni 2024 kam ihre erste gemeinsame Tochter zur Welt. Die kleine Familie wohnt im Berner Oberland, in der Nähe von Luca Hännis Heimatstadt Thun.

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