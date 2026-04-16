So handhaben die Hännis Gleichberechtigung in der Ehe

Luca und Christina Hänni sind beide berufstätig, haben ein gemeinsames Haus und eine kleine Tochter. Wie funktioniert der Alltag im Hause Hänni? Und wie machen sie es mit der Gleichberechtigung?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christina Hänni betont im Podcast finanzielle Unabhängigkeit trotz Ehemann Luca Hänni

Das Paar kaufte ein Haus am Thunersee und zahlte 50-50

Christinas Tänzer-Gagen: 21'000 bis 43'000 Fr. pro Staffel bei «Let's Dance» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

«Ich hatte niemals den Gedanken, ich heirate irgendwann mal reich und setze mich auf meinen Arsch.» Diese deutlichen Worte findet Christina Hänni (36) in der neuesten Folge ihres Podcasts «Don't Worry, be Hänni» mit Ehemann Luca Hänni (31).

Das Paar spricht das Thema Gleichberechtigung in der Beziehung an. Insbesondere geht es um den Hauskauf. Luca und Christina Hänni haben ein Haus mit Blick auf den Thunersee bezogen, welches sie liebevoll umbauen liessen.

Sich vom Mann finanzieren lassen? Nicht mit Christina Hänni!

Viele dachten bis anhin möglicherweise, dass Luca Hänni das Haus ganz alleine zahlte. Immerhin wird sein Vermögen von «Bilanz» auf fünf bis zehn Millionen Franken geschätzt. Erstmals war er vergangenes Jahr in der Liste des Bilanz-Rankings der 100 reichsten Schweizerinnen und Schweizer unter 40 Jahren dabei.

Aber: «Wir haben unser Haus 50-50 bezahlt. Und das ist, ich bin stolz darauf, das ist mir wichtig und ich finde es cool», betont Christina Hänni im Podcast und stellt damit klar, wie wichtig ihr das Thema Gleichberechtigung ist. Das hört bei ihr nicht auf, sobald es um die Finanzen geht oder darum, wer das Geld nach Hause bringt. Für Hänni war immer klar, dass sie weiterhin einem Beruf nachgeht, denn das gehöre für sie persönlich zu Gleichberechtigung dazu. Die Tänzerin betont dabei aber, dass das ihre persönliche Einstellung ist.

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Tänzerin, Moderatorin, Influencerin

Über das Vermögen von Christina Hänni ist nicht viel bekannt. Gering dürfte dieses jedoch nicht sein. Seit Jahren ist sie erfolgreiche Tänzerin, mit «Let's Dance» ging es noch einmal weiter rauf auf der Karriereleiter. Die Gagen der Profitänzer bei der Sendung belaufen sich auf 21'000 bis 43'000 Franken pro Staffel. Seit 2017 tanzte sie in acht Staffeln mit. Das Honorar setzt sich laut Künstlermanager André Benders aus Faktoren wie Zugehörigkeit zur Show, gewonnenen Tanzpreisen, Bekanntheit und TV-Erfahrung zusammen. Potenziell dürfte sich die Gage von Christina Hänni von Staffel zu Staffel also erhöht haben.

Sie ist – vor allem seit der Beziehung mit Luca Hänni – aber nicht nur Tänzerin, sondern auch Moderatorin und Influencerin. Das Paar steht oft gemeinsam auf der Bühne oder vor der Kamera – so etwa bei einem geheimen Fernsehprojekt, welches die beiden in Angriff genommen haben. Das hat den Sänger und seine Ehefrau «an unsere mentalen Grenzen gebracht und sehr schnell vor allen Dingen», sagt Christina Hänni. Um was es bei dem Projekt genau geht, dürfen sie jedoch noch nicht verraten.

Durch ihre Tätigkeit als Tänzerin, Moderatorin und Influencerin dürfte Christina Hänni sich inzwischen selbst ein kleines Vermögen angehäuft haben, sodass sie finanziell unabhängig bleibt.