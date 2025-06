1/6 Alexandra Lüönd (38) ist die reichste Jungunternehmerin der Schweiz. Foto: PD

Darum gehts Neue Millionäre in der Schweiz: Wirtschaft, Sport und Unterhaltungsbranche

Luca Hänni neu im Ranking, verdient eine Million pro Jahr

Marc Lemann führt Liste mit geschätztem Vermögen von 3 bis 3,5 Milliarden Franken an Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Jedes Jahr gibt es in der Schweiz neuen Millionärsnachwuchs – dank finanziellem Erfolg in der Wirtschaft, im Sport oder in der Unterhaltungsbranche. Oder dank dem Erbe der Eltern. So haben es total 16 Neulinge ins exklusive Bilanz-Ranking «100 unter 40» geschafft, das die 100 reichsten Menschen mit Schweizer Pass oder Wohnsitz auflistet. Aufgeteilt sind sie in die Kategorien der Jungunternehmer, der Erben und der Stars.

Die Neuen ersetzen Personen, die mittlerweile älter als 40 Jahre sind, an Vermögen eingebüsst haben oder – wenn sie keinen roten Pass haben – aus der Schweiz weggezogen sind. Der prominenteste neue Name im Bilanz-Ranking ist zweifellos jener von Luca Hänni (30). Der Berner Musiker, der 2012 die damalige Ausgabe von «Deutschland sucht den Superstar» gewann, hat sich zu einem kreativen Allrounder entwickelt. Dank zahlreicher Auftritte im Fernsehen und Sponsorenverträge unter anderem mit BMW und Coca-Cola verdient Hänni rund eine Million Franken pro Jahr. Sein Vermögen schätzt die Bilanz auf 5 bis 10 Millionen Franken.

Die Erben sind die reichsten

Nicht nur eingefleischte Basketball-Fans dürften Clint Capela (31) kennen, der seit 2014 in der NBA aktiv ist. Aktuell spielt der Genfer bei den Atlanta Hawks. Mit einem Vermögen zwischen 50 und 100 Millionen Franken ist er der reichste Schweizer Star unter 40 Jahren.

Bilanz-Ranking: Die jungen Reichen der Schweiz Im grossen Bilanz-Ranking der reichsten U40er der Schweiz findest du unter anderem eine Auflistung der reichsten Menschen, die das 40. Altersjahr noch nicht erreicht haben – aufgeteilt in die Kategorien Jungunternehmerinnen und -unternehmer, Erbinnen und Erben und Stars. Du kannst alle 100 aufgeführten Personen in einer Kurzbiografie kennenlernen. Hier geht es zum Bilanz-Ranking. Im grossen Bilanz-Ranking der reichsten U40er der Schweiz findest du unter anderem eine Auflistung der reichsten Menschen, die das 40. Altersjahr noch nicht erreicht haben – aufgeteilt in die Kategorien Jungunternehmerinnen und -unternehmer, Erbinnen und Erben und Stars. Du kannst alle 100 aufgeführten Personen in einer Kurzbiografie kennenlernen. Hier geht es zum Bilanz-Ranking. Mehr

Deutlich vermögender sind die jungen Erbinnen und Erben. Reine Berufserben, die zu Hause bloss ihr Geld zählen, hat die Bilanz nicht ins Ranking aufgenommen. Nur solche, die auch unternehmerisch tätig sind, werden berücksichtigt. Ganz zuoberst auf dem ersten Platz thront Marc Lemann (33), Sohn des schweizerisch-brasilianischen Milliardärs Jorge Lemann (85). Dieser hat mit Übernahmen von namhaften Unternehmen wie Burger King ein grosses Vermögen angehäuft – und damit auch seinen Sprössling reich gemacht. Lemann-Junior ist zwischen 3 und 3,5 Milliarden Franken schwer.

Die reichste Frau im Ranking ist Nathalie Albin-Jacobs (39), Mitglied des Kaffee-Imperiums der Familie Jacobs. Ihr Vermögen beziffert die Bilanz auf 1 bis 1,5 Milliarden Franken. Wobei der Hauptteil nicht auf dem Bankkonto liegt, sondern als Firmenanteile bloss auf dem Papier existiert.

Das gilt insbesondere für die Jungunternehmer. Diese Kategorie führt mit Hany Rashwan (35) ein Neuling an. Der Wahlzürcher ist Co-Gründer des Krypto-Start-ups 21 Shares und kommt auf ein Vermögen von 500 bis 600 Millionen Franken. Die vermögendste Jungunternehmerin ist Alexandra Lüönd (38), Gründerin der Schönheitskette Beauty2Go.