Ob Schlagerfan oder nicht: Beatrice Egli zieht alle in ihren Bann. Als einer der grössten Stars der Schweiz begeistert sie auf der Bühne – und wirft privat, und somit in der Google-Suche immer wieder dieselben Fragen auf. Die 11 häufigsten klären wir im Faktencheck:

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beatrice Egli gewann 2013 «DSDS» mit 70,25 Prozent der Stimmen

Die 11 häufigsten Google-Anfragen zum Schlagerstar

Egli stammt aus Lachen, lebt privat und bleibt ein Schlagerstar-Mystery

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Beatrice Egli gehört zu den erfolgreichsten Schlagerstars der Schweiz – und begeistert längst auch Fans weit über die Landesgrenzen hinaus. Seit ihrem Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» im Jahr 2013 steht die sympathische Sängerin nonstop im Rampenlicht. Neben ihrer Musik interessieren sich Fans dabei auch immer wieder für ihr Privatleben, ihre Karriere, ihren Wohnort oder ihren Look.

Doch wonach wird bei Beatrice Egli besonders oft gegoogelt? Wir beantworten die elf Fragen, die Fans online am häufigsten zur Schweizer Sängerin stellen.

1. Wie ist Beatrice Egli aufgewachsen?

Beatrice Egli wurde 1988 in Lachen SZ geboren und wuchs in Pfäffikon auf. Schon mit 14 nahm sie Gesangsunterricht und trat an Volksfesten auf. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung als Friseurin und arbeitete kurz im Beruf, bevor sie sich ganz der Musik widmete. Bis zu ihrem 28. Lebensjahr lebte sie mit ihren drei Brüdern im Elternhaus.

2. Wie startete Beatrice Egli ihre Karriere?

Beatrice Egli lebte vor ihrem Bekanntwerden im Jahr 2013 von kleineren Auftritten. Die Schlagersängerin hörte oft, dass ihre Karriere scheitern würde. Aber sie bewies das Gegenteil und der Durchbruch gelang: Sie gewann mit dem Song «Mein Herz» das Finale der zehnten Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) mit 70,25 Prozent der Zuschauerstimmen. Kaum zu glauben, dass sie sich mit ihrem Wunsch, bei DSDS weiterhin Schlager zu singen, zu Anfang erst mal bei der Jury durchsetzen musste.

Kurz nach ihrem Erfolg erschien «Mein Herz» als ihre erste Single: Der Song stieg direkt auf Platz eins der offiziellen Charts in der Schweiz, Deutschland, Österreich ein – ein Start, der ihre Karriere im Schlagerbereich nachhaltig prägte.

Im Mai 2013 poppte das Album «Glücksgefühle» bereits in der 2. Verkaufswoche auf Platz eins der Charts, dies nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland und Österreich feierte sie volle Erfolge. Es folgte die Platin-Auszeichnung in der Schweiz und Gold in Deutschland, dies bereits knapp vier Wochen nach ihrem Sieg bei DSDS.

3. Welche Auszeichnungen hat Beatrice Egli erhalten?

Beatrice Egli zählt zu den erfolgreichsten Schweizer Schlagersängerinnen und wurde mehrfach ausgezeichnet. Bei den Swiss Music Awards gewann sie dreimal den Titel «Best Female Solo Act» (2015, 2017 und 2021). Zudem erhielt sie 2014 den Echo Award und wurde im selben Jahr erstmals mit dem Prix Walo in der Kategorie Schlager geehrt. Ihre Alben und Songs erreichen regelmässig die Spitzenplätze in den Charts.

4. Ist die Karriere von Beatrice Egli immer noch mit der von Dieter Bohlen verbunden?

Beatrice Eglis Karriere ist in der Anfangsphase klar mit DSDS und Dieter Bohlen verbunden, auch weil er ihre Sieger-Single «Mein Herz» nach ihrem DSDS-Sieg 2013 geschrieben und produziert hat. Dieser Song war ihr unmittelbarer Durchbruch und ging direkt auf Platz eins in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Die Zusammenarbeit endete jedoch gleich nach diesem ersten Hit.

Beatrice Egli hat sich anschliessend mit eigener künstlerischer Handschrift weiterentwickelt und gibt dem Schlager eine eigene, frische Note. Ihre Erfolge sind also nicht mehr mit Bohlen verbunden, sondern mit ihr selber, verschiedenen Produzenten und ihrem eigenen Team.

Rund 10 Jahre später, nachdem Beatrice Egli (35) «Deutschland sucht den Superstar» gewonnen hat, sass die Schwyzerin dann selber in der Jury der Castingshow DSDS.

5. Welchen Partner hat Beatrice Egli?

Beatrice Egli ist nach öffentlich bekannten Informationen aktuell nicht verheiratet und hält ihr Liebesleben sehr privat. Sie spricht in Interviews immer wieder darüber, dass sie Berufliches und Privates klar trennt. Angaben zu einem festen Partner gibt es nicht. Immer wieder tauchen in den Medien Spekulationen auf, bestätigt wurde jedoch keine Beziehung offiziell. Ein bisschen etwas über ihren Traummann hat sie uns im Jahr 2024 erzählt.

6. Hat Beatrice Egli einen Swiss Music Award gewonnen? Gilt sie als feste Grösse im Schlager?

Beatrice Egli wurde bei den Swiss Music Awards insgesamt dreimal ausgezeichnet – jeweils in der Kategorie «Best Female Solo Act» in den Jahren 2015, 2017 und 2021. Diese Preise unterstreichen ihren Status als eine der wichtigsten Stimmen der Schweiz, und gleichzeitig im modernen deutschsprachigen Schlager.

7. Hat Beatrice Egli abgenommen?

Immer wieder kursieren Berichte über mögliche Gewichtsveränderungen der Sängerin. Das beschäftigt die Fans sogar so sehr, dass sie es auf Google regelmässig suchen. Beatrice Egli selbst betont in Interviews, dass ihr Körper häufig Thema in der Öffentlichkeit sei, sie sich davon aber nicht definieren lasse. Statt über Zahlen zu sprechen, setzt sie den Fokus auf Selbstakzeptanz und Wohlbefinden. Wir finden: Gut so!

8. Wer ist die beste Freundin von Beatrice Egli?

Die eine ist bekannt, die andere berühmt: Schlagerstar Beatrice Egli und Kinderliedersängerin Carmen Lopes Sway sind mehr als einfach beste Freundinnen. Wie Beatrice uns hier verraten hat, gehen die beiden seit ihrem ersten Kennenlernen wie Schwestern durchs Leben.

9. Wer ist der Vater von Beatrice Eglis Baby?

Diese Frage basiert auf einem weit verbreiteten Missverständnis und taucht wohl deswegen sehr häufig in den Suchanfragen auf.

Beatrice Egli hat nämlich gar kein Kind. Warum diese Frage eine der auf Google am häufigsten gestellten ist, kann darum niemand wirklich erklären, denn entsprechende Behauptungen oder Gerüchte sind falsch und entbehren jeder Grundlage.

10. Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Was ist dran?

Immer wieder wird über eine mögliche Beziehung zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen spekuliert. Die beiden stehen derzeit regelmässig gemeinsam auf der Bühne und zeigen sich dabei sehr vertraut. Beatrice Egli selbst hat sich dazu jedoch nie eindeutig im Sinne einer Beziehung geäussert. Offiziell gibt es keine Bestätigung einer Partnerschaft. Vieles bleibt Spekulation und Teil der öffentlichen Aufmerksamkeit rund um zwei der bekanntesten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum. «Das wissen nur wir und das bleibt auch dabei.», äusserte sich Beatrice Egli kürzlich galant zu diesen Gerüchten.

11. Wo wohnt Beatrice Egli in der Schweiz?

Obwohl sich Beatrice Egli locker ein Leben im Luxus leisten könnte, lebt sie ganz bescheiden in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee. Ihr ist es wichtig, in der Nähe ihrer Familie zu sein und ihre Privatsphäre bewahren zu können. Dazu sagte sie 2025 in einem Interview: «Lustigerweise fühle ich mich in der Stadt anonymer als auf dem Land, wo die Leute häufiger mit mir reden wollen oder ich ihre Blicke spüre».

Eine Künstlerin mit eigener Handschrift

Beatrice Egli hat sich seit ihrem DSDS-Sieg längst vom Image der TV-Show gelöst und ihren ganz eigenen Weg eingeschlagen. Was als Casting-Erfolg begann, ist heute eine stabile Karriere als feste Grösse im deutschsprachigen Schlager.

Dabei bleibt sie für viele Fans nicht nur wegen ihrer Musik spannend, sondern auch wegen ihrer nahbaren, positiven und sehr sympathischen Art. Trotz ihrem grossen Erfolgs wirkt sie bodenständig, offen und bewusst zurückhaltend, wenn es um ihr Privatleben geht. Genau diese Mischung aus Professionalität, Charme und Natürlichkeit macht sie bis heute zu einer der beliebtesten Sängerinnen der Schweiz und darüber hinaus.