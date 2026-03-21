Beatrice Egli sorgt in der MDR-Talkshow «Riverboat» für neue Spekulationen über ihre Beziehung zu Florian Silbereisen. Auf Nachfragen reagiert sie mit einem geheimnisvollen «Das wissen nur wir» – und macht klar, dass das auch so bleibt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beatrice Egli spricht in der MDR-Talkshow «Riverboat» über Liebesgerüchte

Sie und Florian Silbereisen heizen Spekulationen mit Aussagen und Duett an

Egli betont Eigenständigkeit und will für Leistung statt Beziehungen bekannt sein War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Seit Jahren spekuliert die Schlager-Welt darüber, ob zwischen Beatrice Egli (37) und dem deutschen Schlager-Showmaster Florian Silbereisen (44) mehr läuft als nur Freundschaft. Gekonnt wehren die beiden die Nachfragen immer wieder ab – und sorgen doch regelmässig selbst für Zündstoff, der die Gerüchteküche weiter anheizt.

So nun auch am Freitagabend in der MDR-Talkshow «Riverboat», in der Beatrice Egli zu Gast war, um ihre neue Musik vorzustellen. Als Moderatorin Kim Fischer (56) das Thema Florian Silbereisen auf den Tisch bringt, entscheidet sich Beatrice Egli, Klartext zu reden.

«Das wissen nur wir»

Die Liebesgerüchte um Egli und Silbereisen halten sich hartnäckig. 2023 veröffentlichten die beiden sogar das Duett «Das wissen nur wir», mit dem sie mit einem Augenzwinkern auf die Spekulationen über eine mögliche Liebesbeziehung anspielen. Als es in der Talkshow «Riverboat» im Gespräch mit Egli um die Liebe geht, kann Moderatorin Fischer nicht umhin, ihr Gegenüber auch auf Silbereisen anzusprechen.

«Der Florian ist zum Glück sehr cool», entgegnet Egli schnell, noch bevor Fischer ihren Satz richtig beenden konnte. «Es heisst ja immer, dass ihr beide eventuell…», versucht es Fischer noch einmal. Daraufhin findet Egli klare Worte: «Ja, und wir sprechen ja die gleiche Sprache und das wissen nur wir. Und das lassen wir auch dabei.»

Will sich nicht über Beziehungsstatus definieren

Kim Fischer reagiert halb belustigt, halb frustriert, nachdem sie nicht mehr aus Egli herauskitzeln konnte. «Ihr wisst aber auch, wie es geht», muss sie scherzhaft anerkennen. Dann bemerkt sie, dass die Presse immer wieder versuche, Egli Beziehungen mit verschiedenen Männern anzudichten und herauszufinden, was da genau ist. «Ja, und was da ist, überlasse ich der Fantasie. Wissen tu es ich.» Dann macht sie unverblümt deutlich, dass sie wegen ihrer Leistung und nicht wegen ihrer Beziehungen wahrgenommen werden will: «Ich werde mich nie über einen Status definieren.»

Auch an anderer Stelle übermittelt Egli im Gespräch eine klare Botschaft. Als es um die Bedeutung ihres neuen Songs geht, sagt sie: «Liebe kennt kein Geschlecht. Liebe kennt kein Alter. Anziehung ist ein Gefühl und das wird nicht definiert über ein Geschlecht oder sonst irgendwas.» Und dafür stehe sie auch. Sie wolle das Privileg, in der Öffentlichkeit zu stehen, dafür nutzen, um sich für Themen wie gleichgeschlechtliche Liebe einzusetzen, und dafür, dass man zu sich selbst steht. «Normal gibt es nicht. Normal ist, wenn du dein Ding machst.»