Intime Szene zwischen Beatrice Egli und einer Frau
Im Video von ihrem neuen Song «Alibi» flirtet Beatrice Egli an einer Party mit einem Mann und einer Frau. Mit ihrer weiblichen Tanzpartnerin kommt es auch beinahe zum Filmkuss.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
